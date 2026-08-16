Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Mérida prolonga su idilio con la gira norteamericana y pasa a tercera ronda en Cincinnati

Guardar

Washington, 16 ago (EFE).- El español Daniel Mérida prolongó este domingo su idilio con la gira norteamericana al imponerse al belga Zizou Bergs en el Masters 1.000 de Cincinnati y sumar su sexta victoria sobre pista dura entre Estados Unidos y Canadá.

Mérida, 40 del mundo, derrotó con contundencia a Bergs (n.33) por 6-3 y 6-2 en algo menos de 1 hora y 20 minutos. En tercera ronda, Mérida tendrá un gran desafío ante sí: el estadounidense Taylor Fritz, número 9 del mundo.

PUBLICIDAD

Este domingo, ante Bergs, Mérida se mostró muy sólido, al ganar el 68 % de los puntos con su saque y el 40 % al resto. Esa solidez le permitió convertir las tres bolas de 'break' que tuvo a favor y salvar las tres que afrontó en contra.

El español cerró con 13 golpes ganadores y 18 errores no forzados -nueve de ellos dobles faltas-, por 17 y 28 el belga.

Mérida, que no había ganado ningún partido como profesional sobre pista dura hasta hace dos semanas, alcanzó los cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá y ahora la tercera ronda en Cincinnati. Su gran papel el Montreal lo catapultó al 40 del mundo.

PUBLICIDAD

Al margen de la clasificación de Mérida, los otros dos españoles que jugaron este domingo en Cincinnati, Pablo Carreño y Jessica Bouzas, cayeron eliminados.

Carreño (n.72) perdió ante el ruso Andrey Rublev (n.18) por 7-6(5) y 6-1 en 1 hora y 32 minutos. El moscovita domina por 4-0 el cara a cara con el asturiano.

Por su lado, la checa Katerina Siniakova (n.44) remontó un set en contra a Bouzas (n.90) tras perder el primero en el 'tie-break'. La checa, que es número uno del mundo en dobles, se impuso por 6(5)-7, 6-1 y 6-1 en 2 horas y 15 minutos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

La Guardia Civil ha iniciado una investigación, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre narcos

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa