Mérida prolonga su idilio con la gira norteamericana y pasa a tercera ronda en Cincinnati

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Washington, 16 ago (EFE).- El español Daniel Mérida prolongó este domingo su idilio con la gira norteamericana al imponerse al belga Zizou Bergs en el Masters 1.000 de Cincinnati y sumar su sexta victoria sobre pista dura entre Estados Unidos y Canadá.

Mérida, 40 del mundo, derrotó con contundencia a Bergs (n.33) por 6-3 y 6-2 en algo menos de 1 hora y 20 minutos. En tercera ronda, Mérida tendrá un gran desafío ante sí: el estadounidense Taylor Fritz, número 9 del mundo.

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Este domingo, ante Bergs, Mérida se mostró muy sólido, al ganar el 68 % de los puntos con su saque y el 40 % al resto. Esa solidez le permitió convertir las tres bolas de 'break' que tuvo a favor y salvar las tres que afrontó en contra.

El español cerró con 13 golpes ganadores y 18 errores no forzados -nueve de ellos dobles faltas-, por 17 y 28 el belga.

Mérida, que no había ganado ningún partido como profesional sobre pista dura hasta hace dos semanas, alcanzó los cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá y ahora la tercera ronda en Cincinnati. Su gran papel el Montreal lo catapultó al 40 del mundo.

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Al margen de la clasificación de Mérida, los otros dos españoles que jugaron este domingo en Cincinnati, Pablo Carreño y Jessica Bouzas, cayeron eliminados.

Carreño (n.72) perdió ante el ruso Andrey Rublev (n.18) por 7-6(5) y 6-1 en 1 hora y 32 minutos. El moscovita domina por 4-0 el cara a cara con el asturiano.

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Por su lado, la checa Katerina Siniakova (n.44) remontó un set en contra a Bouzas (n.90) tras perder el primero en el 'tie-break'. La checa, que es número uno del mundo en dobles, se impuso por 6(5)-7, 6-1 y 6-1 en 2 horas y 15 minutos. EFE