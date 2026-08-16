Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Marchand tiene margen para ampliar su programa

Guardar

Javier Villanueva

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El nadador francés Léon Marchand, ganador de cuatro medallas de oro en los pasados Juegos Olímpicos, demostró que puede ampliar todavía más su programa con vistas a los Juegos de Los Ángeles, tras imponerse este domingo con una superioridad aplastante en la final de los 400 libre de los Europeos de París

PUBLICIDAD

Poco importó que Marchand afrontase la cita sin estar totalmente recuperado de las molestias que sufrió a finales del pasado mes de junio en los aductores y que le han obligado a reducir a tan sólo dos pruebas individuales su concurso en estos campeonatos. La superestrella gala no dio opción a ningún rival.

Y eso que entre sus oponentes este domingo en el Centro Olímpico Acuático de la capital francesa figuraba, nada más y nada menos, que el vigente campeón olímpico y plusmarquista universal de la distancia, el alemán Lukas Martens.

PUBLICIDAD

Pero el nadador germano no ha llegado en su mejor momento de forma a la máxima cita continental y no pudo seguir en ningún momento, pese a colgarse finalmente la medalla de bronce, el ritmo de Léon Marchand.

Tampoco el húngaro Oliver Papai, que logró la plata tras tocar la pared 1.32 segundos después que Marchand, que se coronó nuevo campeón de Europa de los 400 libre con un crono de 3:43.14 minutos, que ni de lejos parece el tope del nadador francés.

De hecho, Léon Marchand tuvo fuerzas para conducir a Francia con un sensacional posta de mariposa a la medalla de bronce en una final de relevo 4x100 estilos en la que el potentísimo equipo ruso, que ha tenido un más que notable retorno a la máxima cita continental, se alzó con la victoria.

Pero Marchand no fue el único en brillar en una jornada final de los Europeos en la que el húngaro Hubert Kos logró encadenar su tercer título consecutivo de campeón continental de los 200 estilos.

Una prueba en la que, ausente Léon Marchand, el vigente campeón olímpico y mundial así como plusmarquista universal, el nadador magiar parecía tener el camino despejado hacia el primer escalón del podio.

Nada más lejos de la realidad, ya que el español Hugo González, campeón de Europa en 2021 en Budapest, hizo sufrir lo indecible en la posta final de crol a un Hubert Kos que, pese a firmar con un crono de 1:54.24 minutos la cuarta mejor marca de todos los tiempos, sólo pudo derrotar por 20 centésimas al español.

Mucho más holgada fue la victoria de la italiana Simon Quadarella en la final de los 400 libre, en la que la transalpina, que firmó un crono de 4:01.34 minutos, aventajó en algo más de un segundo a la alemana Isabel Gose, que debió conformarse con una nueva medalla de plata.

Un triunfo que permitió a Quadarella hacer pleno en las pruebas de fondo y de medio fondo en estos Europeos de París, tras imponerse en los 400, 800 y 1.500 libre siempre por delante de la germana Gose, que se marchó de la capital francesa con tres platas.

Más efectiva se mostró la lituana Ruta Meilutyte, que en la única prueba en que compitió en el Centro Olímpico Acuático de París, los 50 braza, se alzó con el triunfo con un tiempo de 29.93 segundos.

Algo nada sorprendente, ya que la lituana, vigente campeona del mundo y plusmarquista, universal, partía con el cartel de máxima favorita, pese a la presencia de nadadoras de la talla de la italiana Benedetta Pilato, que por tan sólo una centésima se vio relegada a la segunda plaza.

La misma diferencia, una centésima, por la que el griego Apostolos Christou logró revalidar el titulo de campeón de Europa de los 100 espalda que logró hace dos años en Belgrado tras imponerse con un tiempo de 52.27 segundos al campeón olímpico y plusmarquista mundial, el italiano Thomas Ceccon, plata con 52.28. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 agosto

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Estas marcas, que comenzaron a probarse en dos carreteras de Palencia, buscan generar una sensación de estrechamiento de la calzada para que el conductor modere la velocidad sin necesidad de modificar físicamente la vía

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa