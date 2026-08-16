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Manzanedo de Valdueza (León) amanece de luto por la muerte de dos vecinas en la riada

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Ponferrada (León), 16 ago (EFE).- La pequeña localidad berciana de Manzanedo de Valdueza, cerca de Ponferrada (León), ha amanecido este domingo de luto y con el recuerdo hacia las dos mujeres que anoche perdieron la vida cuando se encontraban junto a otras personas en una bodega que fue anegada por una riada provocada por la fuerte tromba de agua que dejaron las tormentas en la zona.

Dos bebés sufrieron además heridas leves como consecuencia de la llegada súbita de una corriente de agua, barro y troncos, canalizada a través de la calle Iglesia y que anegó el espacio en el que se encontraban hasta seis personas.

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La riada provocó también cuantiosos daños materiales en la cercana localidad de Bouzas, donde varios vehículos fueron arrastrados, aunque en ese punto no se produjeron daños personales.

Aunque la información inicial del Servicio de Emergencias 1-1-2 habló de que había varias personas desaparecidas y heridas, finalmente, después de localizar los cadáveres de estas dos mujeres, de 60 y 80 años, la Subdelegación confirmó pasadas las diez de la noche que ya no quedaban personas desaparecidas en la zona.

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Las fuertes tormentas que han caído en la comarca de El Bierzo han provocado el rápido incremento de los caudales de los ríos Oza y Meruelo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado en las últimas horas su "profundo dolor" por la muerte de estas dos mujeres en esta localidad leonesa.

"Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas", ha publicado el presidente autonómico en X.

En su mensaje, Mañueco ha subrayado que "no hay palabras para una tragedia así". "Todo nuestro afecto y cercanía", ha añadido.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha desplazado a ambas localidades y ha confirmado a EFE que se encuentran con dificultades en los accesos por carretera como consecuencia del corrimiento de tierra y barro.

Ramón ha reconocido que existe "gran preocupación" por lo ocurrido, que ha vinculado en parte a la situación de los terrenos afectados por los graves incendios del pasado año, sin la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción.

A media mañana está previsto que el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visite las zonas afectadas y comparezca ante los medios de comunicación.EFE

orv-rs/amf

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