Manolo González: "Era importante empezar ganando"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado tras ganar al Levante en el RCDE Stadium (3-0), que era "importante empezar ganando" el curso 2026-27, además de estar satisfecho de la "imagen del equipo" durante todo el encuentro.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa, no ha escondido su felicidad: "Estamos contentos porque sabíamos que era un partido complicado". De todos modos, ha apuntado que el bloque debe coger el "hábito" de atacar con mayor tranquilidad y tener "más tiempo el balón".

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González ha valorado la figura del delantero Roberto Fernández, autor de un doblete. "Es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí (señalando la cabeza) y es en las presiones. Cuando ves que hay un balón dividido y sale como ha salido hoy, ya sabes que está con 'flow', en un momento bueno", ha comentado.

El entrenador ha añadido que los dos goles son un refuerzo positivo "claro" para el futbolista: "Todas las personas en el mundo necesitamos confianza. Él es un chico que necesita confianza, saliendo al campo y sintiéndose como se está sintiendo ahora. Esperemos que le dure y que haga un gran año".

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En el plano colectivo, González ha asegurado que si el equipo está bien es capaz "de competir con cualquiera". "Yo ya he vivido cosas aquí complicadas y queda mucho camino por delante. Es fenomenal empezar así, pero ahora queda empujar mucho más aún. Queda mucha Liga", ha reflexionado.

Por otra parte, el entrenador ha aclarado la ausencia del central uruguayo Leandro Cabrera por sanción que arrastraba desde la temporada pasada: "El jugador le dio un puñetazo a la pantalla del VAR. Lo hemos intentado recurrir hasta hoy para que pudiera estar y al final no le hemos podido convocar".

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El preparador gallego ha avanzado que la entidad catalana seguirá "batallando esta situación en los despachos", algo que hizo durante todo el curso anterior. En caso de que los recursos no prosperen, Cabrera deberá cumplir tres partidos de sanción. EFE

dpb/arh