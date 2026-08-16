Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Manolo González: "Era importante empezar ganando"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado tras ganar al Levante en el RCDE Stadium (3-0), que era "importante empezar ganando" el curso 2026-27, además de estar satisfecho de la "imagen del equipo" durante todo el encuentro.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa, no ha escondido su felicidad: "Estamos contentos porque sabíamos que era un partido complicado". De todos modos, ha apuntado que el bloque debe coger el "hábito" de atacar con mayor tranquilidad y tener "más tiempo el balón".

PUBLICIDAD

González ha valorado la figura del delantero Roberto Fernández, autor de un doblete. "Es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí (señalando la cabeza) y es en las presiones. Cuando ves que hay un balón dividido y sale como ha salido hoy, ya sabes que está con 'flow', en un momento bueno", ha comentado.

El entrenador ha añadido que los dos goles son un refuerzo positivo "claro" para el futbolista: "Todas las personas en el mundo necesitamos confianza. Él es un chico que necesita confianza, saliendo al campo y sintiéndose como se está sintiendo ahora. Esperemos que le dure y que haga un gran año".

PUBLICIDAD

En el plano colectivo, González ha asegurado que si el equipo está bien es capaz "de competir con cualquiera". "Yo ya he vivido cosas aquí complicadas y queda mucho camino por delante. Es fenomenal empezar así, pero ahora queda empujar mucho más aún. Queda mucha Liga", ha reflexionado.

Por otra parte, el entrenador ha aclarado la ausencia del central uruguayo Leandro Cabrera por sanción que arrastraba desde la temporada pasada: "El jugador le dio un puñetazo a la pantalla del VAR. Lo hemos intentado recurrir hasta hoy para que pudiera estar y al final no le hemos podido convocar".

El preparador gallego ha avanzado que la entidad catalana seguirá "batallando esta situación en los despachos", algo que hizo durante todo el curso anterior. En caso de que los recursos no prosperen, Cabrera deberá cumplir tres partidos de sanción. EFE

dpb/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 agosto

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Estas marcas, que comenzaron a probarse en dos carreteras de Palencia, buscan generar una sensación de estrechamiento de la calzada para que el conductor modere la velocidad sin necesidad de modificar físicamente la vía

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 agosto

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Ulrich Siegmund, al que ‘Der Spiegel’ ha apodado el “hombre más peligroso de Alemania”, parte como favorito para las elecciones de Sajonia-Anhalt y puede convertirse en el primer ministro-presidente de la formación ultra

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa