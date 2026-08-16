Mañana suben las temperaturas en toda España

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Madrid, 16 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.

Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas en el Estrecho.

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A partir de las horas centrales del día, con el desarrollo de nubosidad de evolución en gran parte de la Península, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el cuadrante suroeste, los sistemas Béticos, el bajo Ebro y los Pirineos.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas.

Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, y bajarán ligeramente en Canarias.

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Se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares, Galicia y en puntos de Castilla y León, Valencia y Murcia; y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios tanto en la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el noreste.

Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.

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Se espera viento moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego; cierzo moderado en el Ebro, y tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur, de flojo a moderado, en el sudoeste; en la vertiente mediterránea y Baleares, del este y sureste moderado, y en Canarias, del norte también moderado.

- GALICIA: En la Mariña de Lugo, nuboso de nubes bajas, con brumas y nieblas persistentes asociadas en zonas altas y precipitaciones débiles. En el resto de la comunidad, cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubes bajas al principio y final del día y poco nuboso con alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña el resto de la jornada.

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Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, menos acusado en tercio norte y que superarán los 36 grados en las Rías Bajas y los 38 en el valle del Miño y el oeste de Ourense. En Ourense, vientos flojos variables. En el resto de la comunidad, vientos flojos y moderados del norte y nordeste.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos abriéndose abundantes claros en las horas centrales salvo en el litoral, donde se mantendrán los intervalos de nubes bajas. Alguna nubosidad de evolución en la cordillera. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos dispersos en zonas altas de la cordillera.

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Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento ligero. Vientos flojos variables con predominio del nordeste y este en las horas centrales.

- CANTABRIA: Intervalos de nubes bajas, disminuyendo a poco nuboso con nubes bajas en el litoral en las horas centrales y con alguna nubosidad de evolución en la cordillera. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos dispersos en zonas altas de la cordillera. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa.

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Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento ligero. Vientos flojos variables con predominio del norte y nordeste en las horas centrales.

- PAÍS VASCO: Intervalos de nubes bajas disminuyendo a poco nuboso, con nubes bajas en el litoral en las horas centrales y con alguna nubosidad de evolución en la cordillera. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos dispersos en zonas altas del interior.

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No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en el sur. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso o despejado por la mañana, con nubes bajas en el extremo nororiental a primeras horas. A partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución diurna, más abundante en zonas de montaña, donde no se descartan algunos chubascos ocasionales con tormenta.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Predominará el viento del noreste y norte, flojo con intervalos moderados.

- NAVARRA: Predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas al principio y final del día en el tercio norte, que irá acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas. Nubosidad de evolución en zonas de montaña durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios predominando los aumentos en la Ribera del Ebro. Vientos flojos de norte y noroeste.

- LA RIOJA: Poco nuboso, con algunas nubes bajas por la mañana hacia el oeste y nubosidad de evolución diurna en la sierra, donde no se descarta algún chubasco con tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste y norte, flojo con algún intervalo moderado.

- ARAGÓN: Poco nuboso o despejado; en el Pirineo y el sistema Ibérico, nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos ocasionalmente con tormenta durante la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, ligero o sin cambios en el tercio sur, alcanzándose valores significativamente elevados en la depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable, predominando el noroeste en la depresión del Ebro, con intervalos de moderado por la tarde.

- CATALUÑA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del interior, con probabilidad de chubascos dispersos acompañados de tormenta en el Pirineo e interior nordeste por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral, alcanzándose valores significativamente elevados en la depresión central y Ampurdán.

Viento flojo de dirección variable, predominando la componente sur a partir del mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde; tendiendo en el extremo nordeste a últimas horas a noroeste moderado.

- EXTREMADURA: Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos con tormenta, más probables en la mitad sur, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios, menos las máximas en la mitad norte, que subirán ligeramente. Predominará el viento de componentes este y sur, flojo o moderado, más intenso en zonas de tormenta.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso con velos de nubes altas por la mañana y nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. No se descartan chubascos tormentosos ocasionales por la tarde en zonas de montaña. Temperaturas en ascenso.

Se alcanzarán los 34 grados en zonas bajas de la sierra y los 36 grados en el resto de la comunidad, pudiendo ser ligeramente superiores en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso con velos de nubes altas por la mañana y nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. Ligera presencia de calima. Chubascos tormentosos en la mitad occidental y Alcaraz y Segura, que podrían ir, puntualmente, acompañados de granizo. No se descartan, aunque con menor probabilidad y de forma ocasional, en los Sistemas Ibérico y Central. Temperaturas en ascenso, ligero o moderado.

En el tercio oeste, se pueden superar los 39 grados en los valles del Tajo y Guadiana y los 37 en la sierra de San Vicente, en Toledo. Viento flojo, predominantemente de componente este. Soplará con mayor intensidad durante las horas centrales, cuando podrán registrarse rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descartan chubascos ocasionalmente con tormenta durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas sin cambios o mínimas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo en general a componente este, y aumentando a moderados en el litoral.

- ILLES BALEARS: Cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución en Mallorca sin descartar, por la tarde en el interior de la isla, algún chubasco ocasional y aislado. Temperaturas con pocos cambios. Noches tropicales o tórridas. Viento flojo variable con brisas costeras tendiendo a partir de la tarde a componente sur.

- ANDALUCÍA: Cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Intervalos de nubes bajas en el litoral atlántico y área del Estrecho. No se descartan chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos moderados de levante en el litoral de Almería, con intervalos fuertes, y flojos variables en el resto.

- CANARIAS: Intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en especial en el norte durante la madrugada, tendiendo a poco nubosos en las islas más orientales durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde. EFE