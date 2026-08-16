Laura Cabanes: "Esta medalla significa que con trabajo todo se puede lograr"

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La española Laura Cabanes, que este domingo se colgó la medalla de bronce en los 200 mariposa en los Europeos de París, aseguró que este metal confirma que "nada es imposible" y que "con trabajo todo se puede lograr".
"Para mí esto significa muchísimo porque yo de pequeña no me veía capaz de lograr cosas como esta y que ahora lo haya podido conseguir significa que nada es imposible y que con trabajo todo se puede lograr", señaló Cabanes en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.
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Una medalla que la ciudadrealeña, de 20 años, confía que no sea su tope, ya que, recalcó, "todavía queda mucho por hacer".
"Esto no ha acabado, todavía queda mucho por hacer y por mejorar. Somos muy jóvenes todavía y pueden pasar muchas cosas", concluyó Cabanes. EFE
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