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La edad ordinaria de jubilación alcanzará en 2027 los 67 años tras quince años de tránsito

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Nuria Cano

Madrid, 16 ago (EFE).- La edad legal ordinaria de jubilación alcanzará en 2027 los 67 años tras transitar este año por el último periodo de adaptación de la reforma aprobada en 2011 y que comenzó a aplicar en 2013.

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Desde ese 2013, la edad para poder jubilarse ha ido subiendo a razón de un mes por cada año entre 2013 y 2018 y dos meses por cada año transcurrido desde 2018.

En 2027, la edad legal de jubilación ordinaria será así ya de 67 años para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, y de 65 años si se acumulase un periodo cotizado de 38 años y 6 meses o más.

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En caso de no contar con ese periodo cotizado, la persona deberá esperar hasta los 67 años en un cambio que también afecta a otras opciones para la jubilación, recuerdan desde BBVA.

Así, a partir de 2027, la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria (dos años antes de la jubilación edad ordinaria) quedará fijada en 65 años en caso de disponer de menos de 38 años y 6 meses de cotización.

Si hay más de ese tiempo cotizado, se podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años.

En el caso de que la jubilación anticipada sea involuntaria, a la que se puede acceder a partir de 48 meses (4 años) antes del cumplimiento de la edad ordinaria, la edad mínima de acceso quedará fijada en 63 años para aquellos que tengan menos de 38 años y 6 meses y, a partir de los 61 años, si se dispusiese de 38 años y 6 meses o más de cotizaciones.

En cuanto a la jubilación parcial con contrato de relevo, a partir de 2027 será posible acceder a la misma con 64 años en caso de contar con menos de 38,5 años cotizados o con 62 años en caso de disponer de esos 38 años y 6 meses cotizados o más.

También cambia el periodo requerido (denominado carrera de cotización completa) para aplicar el 100 % sobre la base reguladora, que pasará de los 36 años y 6 meses aplicados hasta 2026 a los 37 años que se aplicarán a partir de 2027.

Además de esto, el próximo año será el segundo del despliegue del "régimen dual" para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la última reforma de pensiones diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Este cambio permitirá, al final del periodo en 2037, elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años y ha empezado este 2026, calculando con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.

En 2027, se calculará con 308 meses cotizados (25,66 años) de los que podrán descartarse 4 meses o seguir con los 25 años.

Junto a estos cambios, en 2027 seguirá subiendo la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que llega al 1 %, de los que el 0,83 corresponderá a la empresa y el 0,17 al trabajador.

Esta sobrecotización busca elevar ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de la generación del 'baby boom'. El objetivo es llegar al 1,2 % en 2029 para mantenerse así hasta 2050. EFE

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