Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La alta gastronomía se rinde al dulce

Guardar

Clara García de Cortázar

San Sebastián, 16 ago (EFE).- Tras su experiencia como jefa de pastelería en restaurantes con estrellas Michelin en Escandinavia, la chef argentina Romina Yanarello recala en San Sebastián para abrir uno de los pocos restaurantes de España que ofrece un menú degustación de alta cocina integrado solo por postres.

PUBLICIDAD

Este templo repostero, llamado INA y ubicado en el centro de la capital donostiarra, se inauguró la semana pasada con un concepto único: dos barras, diez comensales y una mirada diferente sobre el universo dulce.

A través de un menú degustación, denominado 'Oda a Donostia', la chef repostera ofrece un recorrido de siete pases por bocados e ingredientes clásicos de los bares de Donostia como la croqueta, la patata o el pan en el que, sin embargo, nada es lo que parece.

PUBLICIDAD

Un 'arroz meloso' elaborado con caramelo, helado de leche de cabra y nuez cantonesa; un 'pimiento' que incorpora cerezas, chocolate y sal de piquillo, y una 'conserva' de melocotón con miel de eneldo y 'panna cotta' de mascarpone integran un menú que, según su creadora, combina técnica, vanguardia y producto.

Romina Yanarello (Buenos Aires, 1996) explica a EFE que este proyecto supone la culminación de "un sueño" en el que todos los detalles han sido mimados, desde la vajilla hasta la distribución del espacio, que es reducido pero suficiente para albergar dos barras, diez plazas y una zona para terminar las elaboraciones, presentarlas a los comensales e interaccionar con ellos.

Se trata de una "experiencia íntima", recalca la chef, que busca "sorprender" y cuestionar la idea tradicional del postre como cierre de una comida.

"No son los postres convencionales. Son técnicas de pastelería con ingredientes que quizás no siempre se asocian al mundo dulce. No debería existir un límite" entre el imaginario salado y el dulce, reflexiona esta joven repostera, cuyo menú incorpora entre sus ingredientes fetiche el jamón ibérico o las 'chips' de patata y un maridaje de vinos blancos y tintos que, en breve, sumará una cerveza.

También el pan es el eje de la experiencia, aunque en este caso es un "brioche con helado de mantequilla" que se prepara íntegramente en la cocina del INA, como todo lo que se ofrece en este local minimalista que rompe estereotipos y, sobre todo, "no empalaga". "Todo es una transición y todo está pensado", recalca.

"Siempre supe que quería ser pastelera", recuerda Yanarello, quien estudió pastelería en Argentina y completó su formación con un curso de vanguardia en el Basque Culinary Center de San Sebastián, ciudad de la que se enamoró y a la que se prometió regresar hace una década.

Tras ser jefa de pastelería en restaurantes con estrellas Michelin en Dinamarca y Noruega, decidió volver a la capital donostiarra y abrir su propio espacio gastronómico.

"Es una apuesta. Es cierto que un negocio tiene que funcionar pero la respuesta ha sido increíble" ya que antes de inaugurar el local había acumulada una lista de espera de más de 700 personas y las reservas están casi completas para los dos próximos meses, avanza Yanarello.

El concepto -explica- es singular ya que "en España apenas hay referencias" de restaurantes dulces y hay pocos en Europa, donde sobresale el biestrellado CODA, dirigido por el chef pastelero René Frank, que ofrece un menú degustación integrado únicamente por postres en su sofisticado espacio de Berlín. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet prevé un cambio de tiempo: vuelve el calor extremo sin que las lluvias y tormentas con granizo se despidan de estas regiones

La próxima semana empieza con una subida del mercurio, que podrá volver a bajar el miércoles con la llegada, de nuevo, de inestabilidad a la atmósfera

La Aemet prevé un cambio de tiempo: vuelve el calor extremo sin que las lluvias y tormentas con granizo se despidan de estas regiones

¿Qué pasa si cae un rayo en un avión? Un piloto responde

Tomás, comandante de avión, asegura que es el transporte más seguro del mundo y el miedo de algunos pasajeros viene de no entender lo que pasa a bordo

¿Qué pasa si cae un rayo en un avión? Un piloto responde

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Tras la detección del aparato no tripulado, “dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente, recibieron autorización para atacar”

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Los embalses de agua se encuentran al 67,99 % de su capacidad este domingo 16 de agosto

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 67,99 % de su capacidad este domingo 16 de agosto

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 16 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

ECONOMÍA

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”