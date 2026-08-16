Juan Manuel Cerúndolo remonta a Rinderknech, su hermano Francisco cae eliminado

Guardar

Washington, 16 ago (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo se clasificó este domingo para la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), mientras que su hermano Francisco y su compatriota Marco Trungelliti quedaron eliminados.

Cerúndolo, 51 del mundo, remontó al francés Arthur Rinderknech (n.28) por 4-6, 7-6(3) y 7-6(5) en 3 horas y 34 minutos.

En tercera ronda, el pequeño de los Cerúndolo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 4 del mundo y segundo cabeza de serie en Cincinnati.

PUBLICIDAD

No corrió con la misma suerte su hermano Francisco (n.25), el argentino mejor clasificado, que cayó por 6-4 y 6-4 ante el portugués Nuno Borges (n.47) en 1 hora y 19 minutos.

Borges será el rival del español Pablo Carreño (n.72) en la tercera ronda si el gijonés supera este domingo al ruso Andrey Rublev (n.18).

Tampoco pasó de la segunda ronda en Cincinnati Trungelliti (n.91), que cayó ante el ruso Daniil Medvedev (n.7) por 6-4 y 7-5 en una hora y 46 minutos.

PUBLICIDAD

Por su lado, en el cuadro femenino, la colombiana Emiliana Arango (n.95), que en primera ronda se había desecho de Venus Williams, cayó eliminada este domingo ante la polaca Iga Swiatek (n.5), ex número uno del mundo, por 6-3 y 6-0 en 1 hora y 12 minutos. EFE