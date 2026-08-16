Izuzquiza y Moreno, subcampeonas tras caer en la final del Europeo ante Países Bajos

Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- Las españolas Sofía Izuzquiza y Tania Moreno se proclamaron subcampeonas de Europa tras caer ante la pareja de Países Bajos, formada por Katja Stam y Raisa Schoon, en la final del Europeo de voley playa disputada en Stare Jablonki (Polonia).
Con este resultado, las neerlandesas se llevaron el oro y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Tras un comienzo con máxima igualdad, la dupla de Países Bajos, número dos en el ránking mundial, mostró su poderío y se llevaron la final por 2 sets a cero (13-21 y 11-21). EFE
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