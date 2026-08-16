Hugo González: "Nunca había nadado tan rápido, pero me han faltado dos décimas"

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El nadador español Hugo González, que este domingo de colgó la medalla de plata en los 200 estilos en los Europeos de París, dijo que el subcampeonato le deja un sabor "agridulce" ya que, si bien nunca había nadado "tan rápido", le faltaron sólo dos décimas para poder alzarse con la victoria.

"Un sensación agridulce porque queríamos competir por lo máximo, pero me han faltado dos décimas, aunque también he rebajado en dos segundos el récord de España. Nunca había nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme", señaló González en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

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No obstante, el balear aseguró estar muy "orgulloso" por una medalla de plata que, como reconoció, sinceramente "no se esperaba".

"No me lo esperaba, para ser sincero, así que muy contento. Para mi competir con Hubert Kos -el nadado húngaro que le arrebató la victoria- es un honor. Estoy muy orgullo de ser segundo", concluyó el mallorquín. EFE

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