Granada escribe con museos, rutas y espectáculos su pasión por García Lorca

Guardar

María Ruiz / María Alonso

Granada, 16 ago (EFE).- Noventa años después del asesinato de Federico García Lorca, el legado inmaterial de una de las figuras más universales de la literatura da vida a diferentes iniciativas en su Granada natal, que ha convertido el pasado lorquiano en un activo que atrae a turistas, literatos o investigadores.

PUBLICIDAD

La casa en la que nació Lorca en Fuente Vaqueros, la Huerta de San Vicente que lo cobijó cada verano, la residencia reconvertida en hotel donde pasó sus últimas horas o el centro de corte moderno que ahora acoge parte de sus objetos personales escriben la historia del legado lorquiano.

Premios de poesía, festivales o rutas turísticas, citas culturales y nuevos espacios reconvertidos en museo demuestran el interés de Granada por el autor de 'Yerma' y la apuesta por hacer eterno un legado que no deja de escribir nuevos capítulos.

PUBLICIDAD

Lorca da nombre al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, que nació como el de mayor dotación económica de su género; inspira un ciclo que cada agosto lleva una versión de su obra al teatro del Generalife o exprime la esencia de ese Federico que acercaba la cultura al pueblo del festival 'Me vuelves Lorca'.

Noventa años después de su asesinato, el dramaturgo sigue vivo en las rutas lorquianas que rememoran sus pasos por un Centro Artístico en el que tocaba el piano, el Rinconcillo en el que compartía versos y partituras, la Vega que inspiró sus obras.

PUBLICIDAD

Un cartel tímido en la calle Angulo, vía del centro en la que se ubica el hotel Reina Cristina, recuerda que allí se refugió el dramaturgo hace ahora noventa años.

El dueño de este hotel, Federico Jiménez, ha explicado a EFE que su establecimiento, entonces la casona de la familia de Luis Rosales en la que se resguardó sin éxito Lorca, se ha convertido en parada obligada de rutas lorquianas.

PUBLICIDAD

"Muchas personas, especialmente de Latinoamérica, quieren alojarse donde pasó Lorca sus últimas horas o preguntan si pueden entrar a ver el patio, con una placa y algunas cosas que recuerdan a Federico", ha explicado Jiménez.

El recorrido por el legado de Federico García Lorca tiene una parada obligatoria en su Casa Natal de Fuente Vaqueros, el primer museo dedicado en la provincia de Granada al poeta y que acaba de cumplir 40 años.

PUBLICIDAD

Más de 8.000 personas recorren cada año los rincones de esta coqueta vivienda en la que el 5 de junio de 1898 nació Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, como fue bautizado el poeta.

Según ha explicado a EFE el director del Patronato Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, en la actualidad cuentan con un amplio programa de actividades que incluye visitas semanales de escolares, representaciones teatrales y espectáculos de títeres.

PUBLICIDAD

Valderrubio marcó la pasión por la Vega de Lorca y permite ahora conocer cómo fueron los veranos del poeta junto a la naturaleza en los antiguos corrales y una cuadra que han sido reconvertidos en teatro y salas de exposiciones temporales, o pasear por la casa de Francisca Alba, la vecina que inspiró 'La casa de Bernarda Alba', y que desde diciembre de 2018 es otro espacio lorquiano lleno de vida.

Ya en la capital granadina se encuentra la Huerta de San Vicente, la finca de campo, hoy completamente integrada en la ciudad, donde la familia pasó sus veranos a partir de 1926.

PUBLICIDAD

Lorca escribió allí piezas clave como 'Bodas de sangre', 'Yerma' o el 'Romancero gitano'. Fue, además, la casa donde pasó algunas de las mejores y peores horas de su madurez: rupturas amorosas, dudas sobre la calidad de sus escritos, zozobra por las críticas al Romancero o a Mariana Pineda y donde vivió los días previos a su detención y asesinato en agosto de 1936.

Granada empezó en 2008 a escribir el penúltimo verso de este relato lorquiano con la construcción de un centro de corte modernista, en una céntrica plaza de la ciudad, diseñado para acoger los más de 5.000 documentos del legado lorquianos.

PUBLICIDAD

Las cámaras acorazadas de acero creadas para proteger las partituras a las que Lorca dio vida en su piano, sus manuscritos, dibujos y fotografías familiares, esperaron más de un año vacías hasta desenmarañar otra tragicomedia, esa de enfrentamientos que retrasó la llegada a la ciudad de su legado desde la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Los 4.700 metros cuadrados del luminoso edificio compatibilizan ahora conferencias, actos culturales o exposiciones con ese espacio de estudio, investigación y custodia de la esencia del poeta, que sigue vivo en una Granada "enlorquecida", como acuñó el primer director de la casa museo del dramaturgo, Juan de Loxa. EFE

mro-mam/erv/jlp

(foto) (vídeo)