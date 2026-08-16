Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Granada escribe con museos, rutas y espectáculos su pasión por García Lorca

Guardar

María Ruiz / María Alonso

Granada, 16 ago (EFE).- Noventa años después del asesinato de Federico García Lorca, el legado inmaterial de una de las figuras más universales de la literatura da vida a diferentes iniciativas en su Granada natal, que ha convertido el pasado lorquiano en un activo que atrae a turistas, literatos o investigadores.

PUBLICIDAD

La casa en la que nació Lorca en Fuente Vaqueros, la Huerta de San Vicente que lo cobijó cada verano, la residencia reconvertida en hotel donde pasó sus últimas horas o el centro de corte moderno que ahora acoge parte de sus objetos personales escriben la historia del legado lorquiano.

Premios de poesía, festivales o rutas turísticas, citas culturales y nuevos espacios reconvertidos en museo demuestran el interés de Granada por el autor de 'Yerma' y la apuesta por hacer eterno un legado que no deja de escribir nuevos capítulos.

PUBLICIDAD

Lorca da nombre al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, que nació como el de mayor dotación económica de su género; inspira un ciclo que cada agosto lleva una versión de su obra al teatro del Generalife o exprime la esencia de ese Federico que acercaba la cultura al pueblo del festival 'Me vuelves Lorca'.

Noventa años después de su asesinato, el dramaturgo sigue vivo en las rutas lorquianas que rememoran sus pasos por un Centro Artístico en el que tocaba el piano, el Rinconcillo en el que compartía versos y partituras, la Vega que inspiró sus obras.

Un cartel tímido en la calle Angulo, vía del centro en la que se ubica el hotel Reina Cristina, recuerda que allí se refugió el dramaturgo hace ahora noventa años.

El dueño de este hotel, Federico Jiménez, ha explicado a EFE que su establecimiento, entonces la casona de la familia de Luis Rosales en la que se resguardó sin éxito Lorca, se ha convertido en parada obligada de rutas lorquianas.

"Muchas personas, especialmente de Latinoamérica, quieren alojarse donde pasó Lorca sus últimas horas o preguntan si pueden entrar a ver el patio, con una placa y algunas cosas que recuerdan a Federico", ha explicado Jiménez.

El recorrido por el legado de Federico García Lorca tiene una parada obligatoria en su Casa Natal de Fuente Vaqueros, el primer museo dedicado en la provincia de Granada al poeta y que acaba de cumplir 40 años.

Más de 8.000 personas recorren cada año los rincones de esta coqueta vivienda en la que el 5 de junio de 1898 nació Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, como fue bautizado el poeta.

Según ha explicado a EFE el director del Patronato Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, en la actualidad cuentan con un amplio programa de actividades que incluye visitas semanales de escolares, representaciones teatrales y espectáculos de títeres.

Valderrubio marcó la pasión por la Vega de Lorca y permite ahora conocer cómo fueron los veranos del poeta junto a la naturaleza en los antiguos corrales y una cuadra que han sido reconvertidos en teatro y salas de exposiciones temporales, o pasear por la casa de Francisca Alba, la vecina que inspiró 'La casa de Bernarda Alba', y que desde diciembre de 2018 es otro espacio lorquiano lleno de vida.

Ya en la capital granadina se encuentra la Huerta de San Vicente, la finca de campo, hoy completamente integrada en la ciudad, donde la familia pasó sus veranos a partir de 1926.

Lorca escribió allí piezas clave como 'Bodas de sangre', 'Yerma' o el 'Romancero gitano'. Fue, además, la casa donde pasó algunas de las mejores y peores horas de su madurez: rupturas amorosas, dudas sobre la calidad de sus escritos, zozobra por las críticas al Romancero o a Mariana Pineda y donde vivió los días previos a su detención y asesinato en agosto de 1936.

Granada empezó en 2008 a escribir el penúltimo verso de este relato lorquiano con la construcción de un centro de corte modernista, en una céntrica plaza de la ciudad, diseñado para acoger los más de 5.000 documentos del legado lorquianos.

Las cámaras acorazadas de acero creadas para proteger las partituras a las que Lorca dio vida en su piano, sus manuscritos, dibujos y fotografías familiares, esperaron más de un año vacías hasta desenmarañar otra tragicomedia, esa de enfrentamientos que retrasó la llegada a la ciudad de su legado desde la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Los 4.700 metros cuadrados del luminoso edificio compatibilizan ahora conferencias, actos culturales o exposiciones con ese espacio de estudio, investigación y custodia de la esencia del poeta, que sigue vivo en una Granada "enlorquecida", como acuñó el primer director de la casa museo del dramaturgo, Juan de Loxa. EFE

mro-mam/erv/jlp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El Parque Natural Cabo de Gata ya registra más denuncias de turismo sin permiso que en todo 2025

La Junta de Andalucía ha aumentado los controles por la proliferación de actividades turísticas sin la debida autorización en este espacio, uno de los más emblemáticos de la región

El Parque Natural Cabo de Gata ya registra más denuncias de turismo sin permiso que en todo 2025

La Aemet prevé un cambio de tiempo: vuelve el calor extremo sin que las lluvias y tormentas con granizo se despidan de estas regiones

La próxima semana empieza con una subida del mercurio, que podrá volver a bajar el miércoles con la llegada, de nuevo, de inestabilidad a la atmósfera

La Aemet prevé un cambio de tiempo: vuelve el calor extremo sin que las lluvias y tormentas con granizo se despidan de estas regiones

¿Qué pasa si cae un rayo en un avión? Un piloto responde

Tomás, comandante de avión, asegura que es el transporte más seguro del mundo y el miedo de algunos pasajeros viene de no entender lo que pasa a bordo

¿Qué pasa si cae un rayo en un avión? Un piloto responde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

ECONOMÍA

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”