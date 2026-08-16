Flamengo aprieta la lucha por el 'Brasileirão' con una manita al Mirassol

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São Paulo, 16 ago (EFE).- Flamengo, con un gol del colombiano Jorge Carrascal, otro de Samuel Lino y un doblete de Pedro, se impuso por 1-5 a Mirassol a domicilio y recortó tres puntos al líder Palmeiras, que claudicó ante Fluminense en el Maracaná, en la vigesimotercera jornada del Campeonato Brasileño.

Victoria fácil del 'Mengão', que se pone a tan solo tres puntos del Palmeiras con un partido menos.

El equipo del portugués Abel Ferreira continúa al frente de la clasificación con 48 puntos, pero ya con tan solo tres de ventaja sobre un Flamengo que hoy barrió a su rival con tantos de Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino y Pedro, este último por partida doble.

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El cuadro carioca empezó con algunas dudas que se encargó de disipar el atacante colombiano en el minuto 22.

Carrascal finalizó un pase acaramelado del ecuatoriano Gonzalo Plata, que se encontró con un despeje defectuoso del portero local.

Hasta entonces el partido estaba equilibrado. Las fuerzas eran las justas, ya que ambos equipos venían de disputar un duro partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Ninguno logró la victoria. El 'Fla' y Mirassol empataron a uno ante Cruzeiro y Liga de Quito, respectivamente.

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Pero el cuadro de Leonardo Jardim, con más fondo de armario, terminó por imponerse en el arranque de la segunda mitad con un zarpazo de Araújo, dos de Pedro y otro de Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid y del Valencia, para completar la manita.

Pedro, que se quedó fuera del Mundial 2026 para decepción de medio país, es ya el máximo artillero de la Liga, con 14 dianas, las mismas que el colombiano Kevin Viveros, del Athletico Paranaense.

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Flamengo se aprovechó así de la derrota sufrida el sábado por el Palmeiras, que se dejó remontar en los últimos minutos ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro (3-2).

Los goles de los internacionales paraguayos Gustavo Gómez y Maurício no impidieron un nuevo tropiezo del conjunto paulista.

En siete minutos el 'Flu' le dio la vuelta al marcador. El colombiano Kevin Serna convirtió en el minuto 85 y el argentino Germán Cano consumó la remontada en el 92. Antes del descanso había marcado Hulk.

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Palmeiras solo ha sumado un punto de los últimos seis y cada vez son más las voces que cuestionan al técnico portugués Abel Ferreira.

Por otro lado, el Santos de Neymar goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro y abandonó la zona de descenso a la segunda división, en la que continúa el conjunto carioca.

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El club de Pelé anotó los tres goles en poco más de diez minutos de la segunda mitad. Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres silenciaron el estadio São Januário, con la colaboración de Neymar y del portero cruzmaltino Léo Jardim, que acabó abucheado por su afición.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) parece haber olvidado sus problemas físicos, jugó los 90 minutos y participó en los dos últimos tantos de su equipo.

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Neymar también protagonizó un momento hasta ahora inédito en Brasil, al ser víctima de una de las nuevas normas del 'Brasileirão'.

El portero santista Gabriel Brazão solicitó atención médica, el árbitro interpretó que era para perder el tiempo y sancionó a Ney, por su condición de capitán, con un minuto fuera del terreno de juego.

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También este domingo, Atlético Mineiro ganó por 3-0 a Gremio en Belo Horizonte con un doblete del atacante argentino Tomás Cuello y otro tanto del zaguero brasileño Vitor Hugo.

Aunque el partido más frenético tuvo lugar en el Arena Condá de Chapecó, donde Chapecoense y Bahía empataron 3-3.

Los visitantes se pusieron por delante hasta en tres ocasiones, pero los locales, colistas de la clasificación con apenas un triunfo, siempre encontraron el camino para igualar el marcador. EFE

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