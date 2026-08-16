Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Flamengo aprieta la lucha por el 'Brasileirão' con una manita al Mirassol

Guardar

São Paulo, 16 ago (EFE).- Flamengo, con un gol del colombiano Jorge Carrascal, otro de Samuel Lino y un doblete de Pedro, se impuso por 1-5 a Mirassol a domicilio y recortó tres puntos al líder Palmeiras, que claudicó ante Fluminense en el Maracaná, en la vigesimotercera jornada del Campeonato Brasileño.

Victoria fácil del 'Mengão', que se pone a tan solo tres puntos del Palmeiras con un partido menos.

El equipo del portugués Abel Ferreira continúa al frente de la clasificación con 48 puntos, pero ya con tan solo tres de ventaja sobre un Flamengo que hoy barrió a su rival con tantos de Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino y Pedro, este último por partida doble.

PUBLICIDAD

El cuadro carioca empezó con algunas dudas que se encargó de disipar el atacante colombiano en el minuto 22.

Carrascal finalizó un pase acaramelado del ecuatoriano Gonzalo Plata, que se encontró con un despeje defectuoso del portero local.

Hasta entonces el partido estaba equilibrado. Las fuerzas eran las justas, ya que ambos equipos venían de disputar un duro partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Ninguno logró la victoria. El 'Fla' y Mirassol empataron a uno ante Cruzeiro y Liga de Quito, respectivamente.

PUBLICIDAD

Pero el cuadro de Leonardo Jardim, con más fondo de armario, terminó por imponerse en el arranque de la segunda mitad con un zarpazo de Araújo, dos de Pedro y otro de Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid y del Valencia, para completar la manita.

Pedro, que se quedó fuera del Mundial 2026 para decepción de medio país, es ya el máximo artillero de la Liga, con 14 dianas, las mismas que el colombiano Kevin Viveros, del Athletico Paranaense.

Flamengo se aprovechó así de la derrota sufrida el sábado por el Palmeiras, que se dejó remontar en los últimos minutos ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro (3-2).

Los goles de los internacionales paraguayos Gustavo Gómez y Maurício no impidieron un nuevo tropiezo del conjunto paulista.

En siete minutos el 'Flu' le dio la vuelta al marcador. El colombiano Kevin Serna convirtió en el minuto 85 y el argentino Germán Cano consumó la remontada en el 92. Antes del descanso había marcado Hulk.

Palmeiras solo ha sumado un punto de los últimos seis y cada vez son más las voces que cuestionan al técnico portugués Abel Ferreira.

Por otro lado, el Santos de Neymar goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro y abandonó la zona de descenso a la segunda división, en la que continúa el conjunto carioca.

El club de Pelé anotó los tres goles en poco más de diez minutos de la segunda mitad. Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres silenciaron el estadio São Januário, con la colaboración de Neymar y del portero cruzmaltino Léo Jardim, que acabó abucheado por su afición.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) parece haber olvidado sus problemas físicos, jugó los 90 minutos y participó en los dos últimos tantos de su equipo.

Neymar también protagonizó un momento hasta ahora inédito en Brasil, al ser víctima de una de las nuevas normas del 'Brasileirão'.

El portero santista Gabriel Brazão solicitó atención médica, el árbitro interpretó que era para perder el tiempo y sancionó a Ney, por su condición de capitán, con un minuto fuera del terreno de juego.

También este domingo, Atlético Mineiro ganó por 3-0 a Gremio en Belo Horizonte con un doblete del atacante argentino Tomás Cuello y otro tanto del zaguero brasileño Vitor Hugo.

Aunque el partido más frenético tuvo lugar en el Arena Condá de Chapecó, donde Chapecoense y Bahía empataron 3-3.

Los visitantes se pusieron por delante hasta en tres ocasiones, pero los locales, colistas de la clasificación con apenas un triunfo, siempre encontraron el camino para igualar el marcador. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

La Guardia Civil ha iniciado una investigación, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre narcos

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima