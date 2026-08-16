Feijóo envía su pésame por el militar fallecido en Riglos y agradece a "quienes trabajan para protegernos"

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de apoyo por la muerte de un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico durante el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

"Mi más sentido pésame a la familia del militar de la UME fallecido cuando se dirigía a extinguir un incendio", ha escrito en 'X', donde además ha deseado una pronta recuperación a otros dos miembros del batallón que han resultado heridos en el accidente.

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Feijóo ha agradecido a "quienes trabajan para protegernos contra el fuego". "Toda la solidaridad a los afectados", ha añadido.

Según ha informado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio ha tenido un accidente, lo que ha causado la muerte de una de ellas, mientras que dos están heridas, una de ellas ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha emplazado, sin embargo, a que sea la Guardia Civil la que dé más detalles del siniestro.

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Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles.