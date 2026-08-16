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Estabilizado el incendio forestal declarado en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

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Sevilla, 16 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla.

Según ha informado el Infoca la estabilización se ha decretado a las 20.10 horas momento desde el que se trataba para su control.

El fuego se originó en una zona próxima a la carretera SE-198 y se activaron para su extinción por aire, un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros; y por tierra 24 bomberos forestales y dos autobombas. EFE

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