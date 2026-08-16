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España vence a Irlanda en una agitada segunda parte para debutar con victoria (3-2)

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- La selección española femenina de hockey hierba ganó frente a Irlanda (3-2) en su debut en el Mundial de Países Bajos y Bélgica, que se disputa hasta el 30 de agosto, en un encuentro en el que las españolas supieron sufrir para imponerse.

El partido, disputado en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica), comenzó con un primer cuarto muy intenso e igualado. En los primeros compases del segundo período, una revisión del videoarbitraje anuló un gol a la jugadora española del Egara Sofia Keenan.

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Las de Carlos García Cuenca, no obstante, reaccionaron rápido, y pocos minutos más tarde Laia Vidosa hizo el 1-0 con el que se llegó al descanso.

El tercer cuarto estuvo marcado por las interrupciones en forma de revisiones del videoarbitraje y penaltis córner, uno de los cuales terminó convirtiendo Hannah McLoughlin en el 1-1 para Irlanda. Sin embargo, Sofia Keenan se resarció de su gol anulado, consiguiendo el 2-1 apenas dos minutos después.

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Entonces, Irlanda volvió a empatar por medio de Niamh Carey, aprovechando una tarjeta verde recibida por la española Xantal Giné. Todo quedaba por resolver para el último cuarto, en el que España golpeó con un tanto precisamente de Giné. Con 3-2, finalmente, terminó el encuentro.

España comparte el grupo C de estos Mundiales, además de con Irlanda, con la anfitriona Bélgica y con Nueva Zelanda. En el otro partido del grupo, las belgas se impusieron a las neozelandesas por 5-2.

Hasta ahora, el mejor resultado de España en un Mundial de hockey hierba es una medalla de bronce, obtenida en la edición de 2018. En los Juegos Olímpicos, se alzaron con el oro en la edición de Barcelona 1992. Fueron, además, terceras continentales en los Europeos de Mönchengladbach (Alemania) de 2025. EFE

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