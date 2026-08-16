España comienza el Mundial sub-18 con una clara victoria ante Croacia (6-22)

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Santa Cruz de Tenerife, 16 ago (EFE).- La selección española ha comenzado con buen pie su andadura en la Copa del Mundo sub-18 de waterpolo, que se juega en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, al vencer a la de Croacia por 6-22.

El equipo dirigido por Carla Fargas arrasó en el primer periodo con un 0-9 que encaminó el triunfo y que permitió una ventaja cómoda para las anfitrionas al descanso (2-13).

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El tercer periodo fue el más igualado con un parcial de 3-4 (5-17), sin embargo, España afrontó la recta final con paciencia gracias a su ventaja y cerró la cuenta en un sólido 6-22.

Con este resultado, la selección se coloca en la primera plaza del grupo, por encima de Estados Unidos, que este domingo venció a China por 2-14.

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Este lunes, España y Estados Unidos se medirán a las 19:30 locales (20:30 CET) en un choque que presumiblemente decidirá la primera plaza del grupo B. EFE

ip/sab