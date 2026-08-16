El verano genera un 30 % de las ventas de la industria de refrescos, impulsadas por el bar

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Madrid, 16 ago (EFE).- El verano genera un 30 % de las ventas de la industria española de refrescos y de ellas un 60 % se obtienen gracias a la hostelería, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que espera saldar la actual campaña veraniega con resultados positivos.

La directora general de Anfabra, Beatriz Blasco Marzal, ha señalado a Efeagro que la industria espera que este verano "se mantenga la tendencia positiva para el sector, impulsada por la variedad que ofrece la categoría y por el buen comportamiento de la hostelería y el turismo".

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En este sentido, ha confiado en mantener la buena evolución de los años anteriores, "con crecimientos por encima del 3 % en el período estival".

Aunque las bebidas refrescantes no son un producto estacional, el verano suele representar en torno a un 30 % de las ventas anuales de estos fabricantes, porque es una época en la que aumentan los momentos de encuentro, ocio y celebración, según la responsable de la patronal.

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Además, ha señalado que España cuenta con un patrón de consumo diferencial respecto a otros países europeos, muy ligado al estilo de vida mediterráneo, social y activo.

Por ello, ha apuntado, el 80 % de las ocasiones de consumo se producen en compañía y la hostelería desempeña un papel clave, ya que concentra alrededor del 60 % de las ventas, casi diez puntos porcentuales por encima de la media europea.

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Anfabra ha publicado recientemente un estudio, realizado en una muestra de mil encuestados, que señala que el 41 % considera que compartir un refresco en una terraza está entre sus momentos favoritos de esta época del año.

El sondeo indica que el 80 % considera que las bebidas refrescantes y sin alcohol forman parte de los momentos de ocio y celebración, mientras que el 63 % percibe que hoy tienen una mayor presencia que hace unos años, lo que la patronal relaciona con que el 55 % de los consumidores asegura haber reducido su ingesta de alcohol.

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La categoría de bebidas refrescantes ofrece, según Anfabra, más de 2.000 referencias entre refrescos, gaseosas, bebidas de té, bebidas isotónicas y deportivas o aguas enriquecidas.

Blasco ha detallado que más del 60 % de las bebidas refrescantes comercializadas en España son bajas o sin calorías, una tendencia que "continúa creciendo" y que sitúa al país cerca de veinte puntos porcentuales por encima de la media europea.

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De hecho, las variedades sin azúcar han registrado un crecimiento medio anual del 2,1 % desde 2019, según la misma fuente.

La tendencia al alza en la compra de refrescos también se detecta dentro de los datos anuales de consumo en casa.

En el último año móvil hasta mayo, los hogares españoles incrementaron un 1,3 % el consumo de bebidas refrescantes y de gaseosas en volumen, hasta 1.616,3 millones de litros, en comparación con los doce meses anteriores, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Los hogares españoles también elevaron el gasto en refrescos durante ese período un 3,2 %, hasta alcanzar 1.947,68 millones de euros.EFE