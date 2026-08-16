El Cupón Extra de Verano de la ONCE reparte más de 18 millones de euros en Granada

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Granada, 16 ago (EFE).- El Cupón Extra de Verano de la ONCE ha repartido más de 18 millones de euros en Granada, donde un vendedor ha consignado el primer premio, dotado con 15 millones, y otros 82 se han llevado 40.000 euros por boleto.

Según ha informado la ONCE, el sorteo especial celebrado este sábado por la noche ha repartido más de 18 millones en el distrito Norte de Granada.

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Uno de los vendedores de la zona ha repartido la suerte al dar un cupón con el premio mayor, de 15 millones de euros, y 82 cupones premiados con 40.000 euros.

El agente vendedor es Gabriel Fernández, responsable de repartir alegría y más de 18 millones en la capital granadina.

"Después del susto del terremoto, una alegría para Granada", ha explicado nervioso y a punto de romper a llorar este vendedor que trabaja cada día en uno de los distritos más humildes de esta ciudad andaluza.

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Este sorteo especial ha repartido otros 3,2 millones en Sevilla; un premio de un millón en Los Barrios (Cádiz) y otros boletos acertantes en Madrid o Barcelona.

"Se lo he dado a mucha gente que le hacía mucha falta, mucha falta", ha insistido Fernández.

El Extra de Verano de la ONCE ha puesto en juego este año el premio de 15 millones de euros vendido en Granada y otros 10 premios de un millón, junto a 119 premios de 40.000 euros, entre otros.

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Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la organización y se pueden además comprar por su web y en establecimientos colaboradores autorizados. EFE

mro/erv/jlp