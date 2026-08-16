Dela: "Nos ha faltado competir, intensidad y ganar duelos; todo"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El defensa del Levante Adrián de la Fuente, 'Dela', ha reconocido este domingo, tras perder contra el Espanyol en el RCDE Stadium, que al equipo le ha "faltado competir, intensidad y ganar duelos, todo".

El jugador, en declaraciones a Movistar+, no ha escondido las carencias del equipo: "Nos ha faltado encontrar lo que nos pedía el entrenador. Nos ha costado mucho y hay que trabajar". Dela ha indicado, además, que faltan "muchos jugadores".

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Respecto al debut de Marc Santos, que con 15 años se ha convertido en el jugador más joven en estrenarse con el Levante, el defensa ha destacado su inteligencia. "Espero que nos dé muchas alegrías, está donde está porque se lo ha ganado". EFE

dpb/sab