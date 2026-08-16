Camerún gana la primera Copa África de su historia contra la debutante Malaui

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- La selección de Camerún se impuso a Malaui (3-0) en la final de la Copa África de Naciones femenina, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat (Marruecos), para hacerse con el primer título continental de su historia.

Camerún acumulaba cuatro subcampeonatos y tres terceros puestos en la Copa África y, originalmente, había sido eliminada de las rondas clasificatorias para este torneo. Sin embargo, la ampliación de 12 a 16 equipos permitió que las camerunesas fueran repescadas en función de su posición en la clasificación mundial de la FIFA.

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Por su parte, Malaui, a pesar de la derrota, hizo historia al lograr el subcampeonato en su primera participación en el torneo. Además, tanto las camerunesas como las malauíes aseguraron, ya al entrar en las semifinales, su presencia en el Mundial de Brasil 2027.

En las semifinales, Malaui se había confirmado como la selección revelación del torneo al eliminar a Argelia por 1-3. Camerún, por su parte, impidió en los penaltis (1-1, 1-3) que Marruecos, selección anfitriona, pudiera sumar el título como local.

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Tanto las camerunesas como las malauíes llegaban al partido definitivo con mucho que ganar y nada que perder. Malaui saltó al césped con convicción, sin dejarse intimidar por la entidad del encuentro.

Pero el sueño de las debutantes no duró mucho. En el minuto 20, la delantera del Fenerbahce Marie Ngah Manga adelantó con un remate de cabeza a Camerún, aprovechado un error de la portera malauí. Era el primer gol para su selección en las cinco finales de Copa África que había disputado hasta ahora.

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Diez minutos después, Naomi Ndjoah Eto, jugadora del Sassuolo italiano, hizo el segundo para las 'Leonas Indomables'. Y, todavía antes del descanso, Ngah Manga añadió el segundo tanto a su cuenta particular para dejar el marcador en 3-0 de camino a los vestuarios.

En la segunda mitad, Malaui dispuso de algunas ocasiones de peligro, pero la guardameta camerunesa Michaely Bihina, jugadora del Benfica portugués, rindió a un alto nivel para acabar con cualquier esperanza de remontada.

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Además, en el tiempo añadido, Camerún tuvo tiempo de hacer el que habría sido el cuarto tanto de la final, obra de la recién ingresada al campo Gabrielle Onguene, pero el gol fue anulado por la colegiada. En cualquier caso, el encuentro terminó 3-0, con la primera Copa África de la historia para Camerún.

Nigeria sigue siendo la selección con más entorchados continentales. Las nigerianas cuentan en su haber con 12 Copas África de 16 disputadas desde 1991. Guinea Ecuatorial, con dos trofeos, y Sudáfrica, con uno, completan el palmarés. EFE

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