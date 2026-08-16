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Awa Fam crece, pero las Storm siguen estancadas; Lynx y Fever siguen volando

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Chicago (EE.UU.), 16 ago (EFE).- La española Awa Fam, elegida con el número tres en el último draft, cumplió dos actuaciones de 20 y 14 puntos este fin de semana con Seattle Storm, pero su equipo sigue hundido en el Oeste de la WNBA con un balance de 7 victorias y 30 derrotas.

La semana de la WNBA vio además a las Minnesota Lynx y las Indiana Fever afianzar sus lideratos en el Oeste y en el Este, respectivamente.

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Awa Fam, de 20 años, rozó el doble doble el sábado con 20 puntos y nueve rebotes, pero sus Storm cayeron por 84-82 en casa ante Portland Fire.

La española se lució con 14 puntos y 5 rebotes este domingo ante las Chicago Sky, pero no pudo evitar una nueva derrota, esta vez por 82-80.

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Fam promedia 10,5 puntos y 5,8 rebotes por encuentro en su primera temporada en la WNBA.

La liga ve el dominio de las Lynx, con un balance de 29-7 y una racha abierta de cuatro victorias consecutivas incrementada este sábado con un 92-87 en el campo de Las Vegas Aces.

En el Este, las Indiana Fever de Caitlin Clark son líderes con un balance de 23-12 tras ganar este domingo en la prórroga contra las Atlanta Dream por 95-91.

Caitlin Clark lideró la remontada de diez puntos de las Fever con 26 puntos y nueve asistencias. EFE

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