Agirrezabala, titular en la portería del Racing; Íñigo Pérez mantiene a Luiz Junior

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Santander, 16 ago (EFE).- El guardameta vasco Julen Agirrezabala, que apenas lleva unos días entrenando con el resto de sus compañeros, será la principal novedad del Racing de Santander en su estreno liguero ante el Villarreal, en detrimento del sueco Eriksson.

El Racing de Santander jugará con Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Pedro, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales, Maguette, Íñigo Vicente; Villalibre.

En el Villarreal, Íñigo Pérez apuesta en su primer partido liguero dirigiendo al conjunto amarillo por mantener en la portería al guardameta brasileño Luiz Junior y dos puntas en ataque, Ayoze y Mikautadze.

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El once que presenta está compuesto por Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Romero; Pepe, Gueye, Santi Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze. EFE

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