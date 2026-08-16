Abascal acusa a Sánchez de abandonar deliberadamente Ceuta para entregársela a Marruecos

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Madrid, 16 ago (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al Gobierno de abandonar deliberadamente a Ceuta, con el único propósito de "desmoralizar a los ceutíes para que tiren la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos".

Abascal ha hecho estas acusaciones en un mensaje que ha publicado en la red social X, en un fin de semana marcado por una fuerte tensión en Ceuta ante el temor de que se produzca una nueva entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

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"El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado", ha afirmado en referencia a la entrada irregular en esta ciudad autónoma de entre 72.000 y 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

Además, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo por esto".

Precisamente, Vox ha anunciado que va a promover la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales a Sánchez y a sus ministros por delitos de "traición" o contra la seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria en Ceuta.

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"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", aseguró recientemente Abascal, quien considera que existen "indicios más que suficientes" para abrir una investigación.

Entre ellos, señala que el Gobierno tenía "conocimiento previo" de que se iba a producir lo que califica de "invasión" del territorio español. EFE