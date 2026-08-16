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3-2. El Burgos gana al Córdoba con un gol en el último minuto revisado por el VAR

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Burgos, 16 ago (EFE).- El Burgos se impuso este domingo al Córdoba por 3-2 en un encuentro de alternativas que se decidió en el tramo final y después de que el VAR validara el tanto de David González en el miniuto 90 que inicialmente había sido anulado por fuera de juego.

El conjunto cordobés comenzó mejor y avisó con un disparo de Víctor detenido por Cantero, antes de adelantarse a los diez minutos.

Yusi Diarra recibió dentro del área, se giró con comodidad y superó al guardameta burgalés después de que el balón tocara en Gragera.

La reacción local fue inmediata y Álex Forés restableció la igualdad antes de la pausa de hidratación después de que Curro encontrara el espacio a la espalda de Tasende y asistiera al delantero, que definió para establecer el 1-1.

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El partido se abrió y el Burgos encontró el segundo tanto tras un error defensivo del Córdoba.

Un centro de Vilarrasa terminó en un despeje defectuoso que aprovechó Javi Llabres, tras recibir de Egoitz Muñoz, para completar la remontada.

El Córdoba, sin embargo, volvió a igualar antes del descanso en una acción desordenada en el área, Eder García recogió el balón y batió a Cantero con un disparo raso para poner el 2-2 cuando ya se consumía el tiempo añadido.

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Tras el descanso, el ritmo bajó y el Córdoba tuvo dificultades para encontrar continuidad en su juego.

El Burgos cedió terreno y apostó por esperar a su rival, que volvió a poner a prueba a Cantero por medio de Diarra e Isma Ruiz.

Cuando el partido parecía abocado al empate, Mollejo rompió líneas y puso un centro hacia atrás que David González remató de cabeza para marcar el 3-2.

El colegiado anuló inicialmente el tanto por fuera de juego, pero la revisión del VAR confirmó que la posición de Mollejo era legal y el gol subió finalmente al marcador.

El Burgos aguantó en los últimos minutos y sumó así una victoria trabajada ante un Córdoba que compitió hasta el final.

- Ficha técnica:

3 - Burgos CF: Cantero, Dadie, Sergio González, Grego Sierra, Vilarrasa; Appin (Galdames min 76), Grajera (Expósito min 76); David González, Curro (Mejía 90+3), Javi Llabrés (Mollejo min 67 )y Álex Forés (Lencina min 76)

2 - Córdoba: Iker Álvarez, Egoitz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasede; Diarra, Isma Ruiz, Eder García (Ghailan min 76); Carracedo, Víctor (Kevin Medina min 74) y Enol (Percan min 74)

Goles: 0-1, M.11: Diarra. 1-1, M.24: Alex Forés. 2-1, M.37: Javi Llabrés. 2-2 M.45+5: Eder García. 3-2 M.90: David González.

Árbitro: Daniel Miranda (comité extremeño). Amonestó por los locales a Kevin Appin (min 28) y por los visitantes a Rubén Alves (min 21), Diarra (min 34), Eder García (min 76)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9.742 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia. EFE

vfr/sab

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