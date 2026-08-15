Zarautz gana en Castro y se asegura el 'playoff' de ascenso'

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La embarcación guipuzcoana de Zarautz ha logrado su quinta victoria de la temporada en la Bandera Ciudad de Castro Urdiales, antepenúltima regata puntuable para la Liga ETE femenina, y se ha asegurado de manera matemática su participación en el 'playoff' de ascenso a la máxima categoría.

La 'Enbata' ha superado en tres segundos a la 'Ama Guadalupekoa' de Hondarribia, líder de la liga y también ya con plaza garantizada para pelear por el ascenso , y en 14 segundos a la 'Antiguako Ama' de Ondarroa, ganadora de la primera tanda con el tercer mejor tiempo de la jornada. Kaiku, Isuntza, Deusto, Hernani y Portugalete han completado la clasificación.

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A falta de dos citas, las del próximo fin de semana en Zarautz y Bilbao, la Liga ETE sigue encabezaba por Hondarribia, con 86 puntos, seguida de Zarautz (84), Kaiku (66), Ondarroa (53), Deusto (50), Isuntza (46), Hernani (35) y Portugalete (12). EFE

ibn/arh