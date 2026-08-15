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Un año de los incendios más duros de Galicia, que no pierde de vista el monte

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Carlos Alberto Fernández

Santiago de Compostela, 15 ago (EFE).- Galicia mantiene viva en la memoria la cicatriz del fuego, la que le causaron los incendios forestales más duros de su historia; un año después, no pierde de vista el monte y la amenaza de unas llamas que este mes llevan calcinadas unas 200 hectáreas (solo en fuegos de más de 20).

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Agosto de 2025 fue devastador para la comunidad gallega con tres incendios de dimensiones históricas. Las llamas arrasaron, sobre todo, la provincia de Ourense, provocaron evacuaciones y confinamientos, aunque, al menos, no ocasionaron víctimas mortales (sí heridos).

Los megaincendios afectaron a decenas de municipios y el de Larouco-Seadur se convirtió en el más grande de la comunidad autónoma con más de 31.700 hectáreas afectadas, según la Xunta.

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La alcaldesa de ese Ayuntamiento ourensano que dio nombre a ese fuego, Patricia Lamela, recuerda a EFE que coincidió con la feria grande del año, un evento que vivieron "rodeados de fuego".

"Empezó el día 13 a las 18 horas y el día 14 es el de esa feria. Un año después, la gente habla "de qué mal" lo pasaron entonces.

La parte sur del municipio se libró y los viñedos ayudaron a que las llamas no llegaran a una residencia de mayores. De la zona quemada, alguna "regeneró mucho" porque tenía mucho alcornoque, mientras que la de pinos quedó arrasada y puso al descubierto unos castaños que quedaron "negros".

Ahora, para recuperar el monte intentan crear una agrupación forestal conjunta que ceda durante unos años los terrenos a una empresa para que esta los plante y mantenga a cambio de comercializar los bonos de carbono.

En paralelo, el Ayuntamiento ultima un convenio con la escuela de pastores de Xinzo para poner cabras en un terreno vallado y que así haya un desbroce natural del terreno.

Junto al de Larouco sobresalieron los fuegos de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso (23.000 ha) y Oímbra-Xinzo de Limia (23.763 ha), además de los de A Mezquita-A Esculqueira, Carballeda de Valdeorras-Casaio, Carballeda de Avia y Beade, Maceda, Vilardevós o A Pobra do Brollón.

En total, cerca de 100.000 hectáreas de las 118.966 que se quemaron en Galicia en todo 2025 en casi 1.500 fuegos registrados, de acuerdo con lo expuesto por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento autonómico. Según ella, más del 70 % de los incendios de agosto de 2025, 473 de 673, fueron intencionados, y provocaron más de 2.000 confinamientos y 400 evacuaciones.

En los fuegos de aquel mes resultaron afectadas 144 viviendas, de las que 13 eran residencia habitual, y medio centenar de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

En la aldea de Saa, en Carballeda de Avia (Ourense), Mariola y Modesto perdieron frutales y vieron amenazadas sus colmenas. No se les ha olvidado lo que pasaron ese año, como tampoco lo que sufrieron en 2017, en otro fuego que amenazó su vivienda. Por eso se plantean marchar "antes" de que un incendio vuelva a presentarse en la zona.

En ese mismo municipio, el biólogo Fernando Blanco, advierte de la "sequía" de este año, "posiblemente la más intensa que se recuerda" en la zona. Hasta el punto de que acuden a regar los árboles de la reforestación con garrafas porque no pueden acceder en coche.

Él da cuenta del rebrote de las frondosas y los madroños, también de la recuperación de los robles y castaños a partir de los troncos viejos. Alerta, eso sí, de la mimosa invasora, que avanza "como la peste".

Las llamas dañaron espacios naturales protegidos como Pena Trevinca, O Invernadeiro, Enciña da Lastra y el bosque Ridimoas. La aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, consumida por las llamas, dejó una de las imágenes más impactantes del paso del fuego por Galicia.

Aún con Galicia recuperándose, un año después la situación está más tranquila, pero las llamas siguen causando daño y cinco fuegos han superado, individualmente, las 20 hectáreas este mes, los de Baltar (Ourense), Taboada (Lugo), Rodeiro (Pontevedra), que tuvo dos y Lousame (A Coruña). EFE

(Foto)

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