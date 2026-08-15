Sánchez pide máxima precaución ante los incendios y seguir las indicaciones de autoridades

Madrid, 15 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "máxima precaución" ante los incendios que permanecen activos en distintas partes del país y ha instado a los ciudadanos a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez asegura que siguen "muy pendientes" de la evolución de los incendios y de la situación en las zonas afectadas.
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El jefe del Ejecutivo también agradece el trabajo de todos los profesionales y efectivos que están trabajando sin descanso para combatir las llamas y proteger a la población. EFE
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