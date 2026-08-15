Quique Álvarez: "Ser favoritos no vale de nada"

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Girona, 15 ago (EFE).- El entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha admitido este sábado en rueda de prensa que el equipo debe tener "sobre todo la humildad de saber que ser favoritos no vale de nada".

El sustituto de Míchel Sánchez ha asegurado que el Girona, equipo de Liga de Campeones hace apenas dos temporadas, viene de "unos años excepcionales" y "una etapa gloriosa", pero que ahora toca afrontar LaLiga Hypermotion, una competición muy larga y disputada.

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"Estos jugadores han hecho cosas increíbles, pero esto no nos dará el éxito. La Segunda es muy dura y habrá momentos duros", ha advertido en la rueda de prensa previa al debut.

El equipo catalán se enfrentará este domingo al Leganés en Montilivi, pero aún tiene mucho trabajo por hacer en los despachos porque apenas ha anunciado cuatro incorporaciones.

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En este sentido, Quique Álvarez ha admitido que como entrenador le hubieran gustado "otros tiempos" en la salida y entrada de jugadores y que faltan refuerzos, sobre todo en la parcela defensiva, pero que el equipo está "preparado" para competir.

No obstante, el técnico también ha reconocido que puede haber jugadores que no estén "metidos" y con la cabeza en Girona, sin querer dar nombres.

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"Hay varios casos. Todos tienen contrato aquí y dependerá de estos quinces días (para el cierre del mercado). Son jugadores buenos e importantes, pero necesito jugadores que quieran estar aquí. Puede ser que algunos ahora mismo no estén aquí, pero que dentro de una semana se conecten", ha añadido.

Álvarez, además, ha admitido que hay que corregir "bastantes cosas" respecto a la pretemporada, sobre todo los "altibajos" durante los partidos, y ha afirmado que quiere un equipo que sea "protagonista" en ataque, pero sin perder el equilibrio.

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"A mí me gusta jugar, pero lo importante este año es competir, y competir no es solo jugar", ha concluido el técnico rojiblanco. EFE

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