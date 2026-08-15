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Pascal Wehrlein recupera el liderato en la penúltima carrera del campeonato

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- El alemán Pascal Wehrlein (Porsche) se impuso en la primera carrera del ePrix de Londres de Fórmula E, la competición de monoplazas eléctricos, resultado que le sirvió para recuperar la primera posición en la clasificación general antes de la prueba definitiva del domingo.

El podio lo completaron el británico Jake Dennis (Andretti) y el portugués António Félix Da Costa (Jaguar). En la general, Wehrlein se colocó con 169 puntos, cinco por encima de Dennis (164) y 21 por delante de Mitch Evans (Jaguar), que firmó un discreto octavo puesto.

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Jake Dennis (Andretti) estrenaba en casa el liderato, que había conseguido en la segunda carrera del ePrix de Tokio tras aprovechar el abandono del neozelandés Mitch Evans (Jaguar), segundo en la general a dos puntos, y la decimotercera posición de Pascal Wehrlein (Porsche), tercero, a cinco puntos del líder antes de empezar esta carrera.

Evans había sido el más rápido de los primeros libres en Londres, mientras que Wehrlein lo fue en la clasificación. En la carrera, el alemán confirmó su superioridad para hacerse con el primer puesto y el máximo de puntos, volviendo a ascender al liderato de la general.

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Dennis, más discreto en las rondas previas, completó un buen papel durante la prueba para remontar del quinto al segundo puesto. El español Pepe Martí (Cupra Kiro) debió abandonar y no pudo terminar la carrera.

La segunda carrera de este ePrix, que además es la última de la temporada y la última en la que se correrá con coches de la Gen3 antes de dar paso a la Gen4 de monoplazas, se disputará este domingo 16 de agosto a partir de las 16.05 horas (CEST). EFE

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