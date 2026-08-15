Oliver Sarr, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2028

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Madrid, 15 ago (EFE).- El pívot francés Oliver Sarr se convirtió este sábado en nuevo jugador del Real Madrid para las dos próximas temporadas hasta 2028, procedente de los Cleveland Cavaliers, según informó el club blanco.

Después de una temporada en Estados Unidos con los Cavaliers en la NBA, después de llegar allí el 6 de noviembre de 2025, el de 27 años aterriza en Madrid para ponerse a las órdenes del nuevo técnico del conjunto merengue, Pedro Martínez.

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En su llegada a la capital de España, Sarr pasó "satisfactoriamente" el reconocimiento médico previo a su fichaje por el Real Madrid en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, según informó el club.

Con 2,13 metros de altura, Sarr se une al caboverdiano 'Edy' Tavares en la posición de pívot, ya que hasta el momento Pedro Martínez sólo contaba con un jugador de esa posición, ya que el madrileño Usman Garuba continúa con su recuperación tras la rotura completa del tendón de Aquiles.

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Desarrolló toda su carrera profesional en Estados Unidos y durante su estancia en los Cavaliers obtuvo una puntuación media de 3,5 puntos, 2,8 rebotes y 1,3 asistencias.

Su hermano pequeño de 21 años, Alexandre Sarr, actual jugador de los Washington Wizards, fue jugador de la cantera madridista y número dos del 'draft' de la NBA de 2024 con su actual equipo. Ahora es él quién debutará con el Real Madrid.

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Oliver Sarr se une al fichaje del jugador ucraniano Max Shulga, recién llegado este viernes, procedente de los Boston Celtics, para las próximas dos temporadas.

El conjunto de Pedro Martínez afronta la pretemporada, durante la que disputará el 5 de septiembre el Memorial Urbano González Escapa en León contra el Baskonia, y debutará en la Euroliga el 24 de septiembre ante el Dubai Basketball. EFE

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