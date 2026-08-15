Muere atropellado por un camión el pasajero de un vehículo que estaba parado en la AP-7

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Barcelona, 15 ago (EFE).- El pasajero delantero de un turismo que se encontraba parado en la AP-7 en el término municipal de Aiguaviva (Girona) y que fue atropellado por un camión al salir del vehículo ha resultado muerto como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

Según ha informado este sábado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el accidente se produjo alrededor de las 21:33 horas del viernes en el punto kilométrico 70,5 de la AP-7, en Aiguaviva (Girona).

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Por causas que se están investigando, un camión atropelló al pasajero delantero de un turismo que estaba parado en la autopista y que había bajado del vehículo.

El hombre fue trasladado en estado crítico al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha muerto esta madrugada. La conductora del turismo fue trasladada al mismo hospital en estado leve. EFE

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