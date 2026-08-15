Miguel Ángel López, subcampeón de Europa de maratón marcha

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El marchador murciano Miguel Ángel López, con un tiempo de 2h56:57, logró este sábado en los Europeos de Birmingham (Reino Unido) la medalla de plata en la distancia de maratón, al llegar a meta por detrás del italiano Massino Stano, campeón.

López, capitán de la selección española de atletismo con 38 años, suma con esta plata su tercera medalla europea tras los oros logrados en Zúrich 2014 y Múnich 2022. EFE

PUBLICIDAD