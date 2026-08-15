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Los argentinos Balboa y Martínez ganan el 60 Descenso Internacional del Pisuerga

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Alar del Rey (Palencia), 15 ago (EFE).- Los dos palistas argentinos del Club Santafeisno de Neuquen, Iván Balboa y Julio Martínez, se han llevado la victoria en la edición 60 del Descenso Internacional del Pisuerga celebrado este sábado en el municipio palentino de Alar del Rey.

Por su parte, las burgalesas Lidia Díez y Alba Pérez -Piragüismo Antares de Miranda de Ebro- han cruzado la meta en primer lugar en la categoría femenina.

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La prueba arrancó, como ya viene siendo habitual, en Olleros de Pisuerga, concretamente en el puente de la P-620 que atraviesa el río Pisuerga y da acceso a esta localidad.

La primera embarcación en cruzar la línea de meta fue la comandada por Balboa y Martínez después de completar el recorrido en 47 minutos y 14 segundos para llevarse la victoria en el K2 masculino.

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En segunda posición, a escasos 8 segundos de los vencedores, llegaron Manuel Garaycoechea y Miguel Fernández del Jaire Aventura Los Rápidos de Arriondas, mientras que Abel García y Marc Martínez (Club Sirio La Llongar Cangas Aventura) han completado el podio tras cruzar la meta 16 segundos por detrás.

En el K2 femenino, las palistas del CD Piragüismo Antares completaron los 6 kilómetros de recorrido en 23:48, superando con 28 segundos de margen a sus más inmediatas perseguidoras, Laura Figaredo y Carmen Olivares (Club Piraguas Villaviciosa), mientras que Sheila Santiago y Yolanda García (CD Sangregorio Piragua Ciudad de Zamora) han completado el podio.

Por su parte, la categoría mixta del K2 fue dominada por Fernando Fernández y Laura Blasco del CDB La Ribera Oviedo Kayak.

Dos minutos y once segundos por detrás, en segunda posición, se han quedado Marina Martínez y Daniel Lastras, de Los Cuervos Klockner Pentaplast, mientras que Hugo Nonides e Irene Suárez, también de Los Cuervos, han sido terceros.

En las categorías individuales, Irati Osa y Daniel Jesús Pérez fueron los vencedores en esta edición número 60 del Descenso Internacional del Pisuerga.

Daniel Jesús Pérez, de Los Cuervos Klockner Pentaplast, ha completado el recorrido en 52:11, casi dos minutos más rápido que Mario Masia (Scooter Club Algemesi) quien se tuvo que conformar con la segunda posición.

En tercera posición, tres minutos y dieciséis segundos por detrás del vencedor, ha llegado Jaime Santos (CD Palentino de Piragüismo).

En el K1 femenino, donde tan solo había dos embarcaciones en competición, la victoria fue para Irati Osa (Itxas Gain) que llegó a la línea de meta con más de seis minutos de ventaja sobre su rival, Mariana García (SD Gauzon).

Un año más, y ya van 60 ediciones, la localidad palentina de Alar del Rey se vestía de gala para celebrar el Descenso Internacional del Pisuerga, una prueba que está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, coincide con la Fiesta Palentina de las Piraguas que se celebra de manera anual en esta localidad palentina.

De esta forma, cierra su edición número 60 en Alar del Rey, localidad que volvió a vestirse de gala para dar la bienvenida a una de sus citas más importantes del año.

Una vez concluida la jornada deportiva, en las inmediaciones del Puente de las Monjas se vivió la fiesta de las piraguas completando el día festivo en esta localidad palentina.EFE

xrp/orv/arh

(foto) (vídeo)

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