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Las incógnitas del Girona contra el reinicio del Leganés

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Girona/Madrid, 15 ago (EFE).- El Girona, equipo de Liga de Campeones hace apenas dos años, empezará este domingo el reto de regresar por la vía rápida a LaLiga EA Sports contra el Leganés en Montilivi y con muchas incógnitas respecto a la construcción de la plantilla.

Quique Álvarez, el entrenador del filial, ha ocupado el vacío de Míchel Sánchez (Ajax), pero la plantilla presenta pocas novedades y la secretaría técnica de Quique Cárcel llega a mediados de agosto con un sinfín de carpetas abiertas.

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El club rojiblanco apenas ha cerrado cuatro fichajes hasta la fecha: el mediocentro Izan González y el espigado delantero ucraniano Oleksandr Pyshchur, fichados desde enero, y los centrocampistas Iván Morante e Unai Hernández.

El equipo comenzará la temporada con cuatro defensas, por ejemplo: los laterales Arnau Martínez y Àlex Moreno, con muchas opciones de salir, y los centrales Alejandro Francés y David López.

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La falta de fichajes genera muchas dudas, pero también la ausencia de bajas. Continúan en el equipo jugadores que parecían destinados a salir después del doloroso descenso, por su cartel o por su ficha.

Jugadores como Donny van de Beek, Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi o Vladyslav Vanat o Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del club, de nuevo en Montilivi tras una cesión al Galatasaray.

La temporada pasada el club ya llegó al estreno con la plantilla a medias y el equipo comenzó la temporada con un balance de cinco derrotas que luego se pagaron con el descenso.

Quique Álvarez ha confirmado que entran en la convocatoria todos los jugadores, incluido Tsygankov, inédito toda la pretemporada, y a excepción de Portu, en el tramo final de su recuperación, Ounahi, por falta de ritmo porque regresó más tarde por el Mundial, y Unai Hernández, incorporado este sábado.

El Leganés solo ha ganado al Girona en una ocasión, en 2020-21, con ambos también en Segunda División. Fue por 0-2 en Montilivi, en uno de los 14 duelos que han sostenido los dos equipos a lo largo de su historia, los dos más recientes cuando compartían la élite, a la que pretenden volver cuanto antes. El conjunto madrileño perdió la categoría hace un año, en 2025.

Y el pasado curso, en su regreso a la división de plata, sufrió hasta el final para conservar su lugar en LaLiga Hypermotion. El final de la última jornada fue el único momento de alivio total para el conjunto pepinero, que ha cambiado de técnico, con la llegada de Rubén Albés, quien retorna a España tras su paso por Catar. Ya dirigió al Sporting de Gijón, al Albacete o al Lugo, entre otros, antes de su reto con el Leganés.

También ha transformado buena parte de su plantilla, de la que se ha ido Juan Cruz, fichado por el Málaga, o Miguel de la Fuente, al Almería, pero a la que han llegado Álvaro Tejero, con experiencia en Primera y en el fútbol internacional, o Luca Zidane para la portería desde el Granada, entre la decena de incorporaciones con la que encara la nueva temporada, la última de ella el delantero Unax del Cura, mediante el depósito de la cláusula de rescisión procedente del Mirandés.

A falta de dos o tres fichajes, aún pendiente de alguna salida, la convicción de la competitividad de la plantilla en el Leganés es total, mientras avista al Girona y lamenta la baja del defensa Enric Franquesa, que sufrió un esguince de grado 2-3 del ligamento colateral externo de la rodilla derecha en el amistoso de hace una semana, el último de la pretemporada, ante el Tenerife, con el que igualó sin goles.

Tampoco están disponibles para Montilivi el delantero Alfred Gothler y el medio Amadou Diawara, además de la seria duda de Pauwels, mientras recupera a Dani Rodríguez, tras una pretemporada en la que ha ganado tres de sus nueve encuentros, sin goles en contra en cinco de esos duelos.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, David López, Àlex Moreno; Izan, Fran Beltrán; Bryan Gil, Van de Beek, Minsu; y Vanat.

Leganés: Raúl Fernández o Luca Zidane; Tejero, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miquel, Javi Hernández o Rubén Peña; Kechta, Buurmeester, Atienza; Soko y Gharbi.

Árbitro: Iosu Galech

Estadio: Estadi de Montilivi.

Hora: 19:00

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asm/gmh-id/jap

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