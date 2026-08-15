Las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta suben a 322, todas sin incidencias

Guardar

Madrid, 15 ago (EFE).- Tras varios días de descenso en el número de asistencias sanitarias a migrantes llegados a Ceuta, en las últimas 24 horas se ha producido un aumento, con 322 personas atendidas, sin ninguna incidencia relevante, según ha informado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

De esas 322 personas atendidas entre las 9:00 horas del viernes y la misma hora de este sábado (frente a las 268 y 275 de los días anteriores), 111 han sido pacientes de Atención Primaria y 211 del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde permanecen hospitalizados 32, uno de ellos en UCI.

PUBLICIDAD

Es en esta atención hospitalaria donde se ha producido el aumento de pacientes ya que del jueves al viernes fueron 121 las personas atendidas.

De los 32 migrantes que están ingresados, uno está en Cuidados Intensivos; dos en Pediatría; otros tantos en Obstetricia; cinco en planta Quirúrgica; siete en hospitalización médica; y 15 en la ampliación de Urgencias habilitada por el Ingesa en el marco del Plan de Catástrofes.

PUBLICIDAD

De los 111 que han ido a Atención Primaria, 47 lo han hecho en el Centro de Salud II (Otero); 17 en el Centro de Salud III (Tarajal); 7 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); y 40 han sido atendidos por dos equipos asistenciales del 061.

En el marco del dispositivo se han efectuado, además, 44 traslados en ambulancias: 8 en la Unidad Móvil de Emergencias (UME); 16 en Soporte Vital Básico (SVB); 15 en Transporte No Asistido (TNA); y 5 en Ambulancias de Cruz Roja.

PUBLICIDAD

Respecto a los dispositivos extraordinarios, el refuerzo a Cruz Roja en la playa del Trampolín ha ejecutado 86 asistencias, y se han reforzado, con 21 asistencias, las urgencias hospitalarias.

Todas las asistencias se han prestado sin incidencias relevantes ni repercusión en la población ceutí, que "sigue teniendo a su disposición todos los recursos necesarios y la actividad programada y de urgencias se sigue atendiendo por parte del servicio público de salud", garantiza el Ingesa en su último balance.

PUBLICIDAD

Este balance llega después de que el viernes el sindicato de Enfermería Satse acusase al Ministerio de Sanidad de difundir diariamente datos e imágenes de la situación en su hospital que "no dan cuenta de la realidad" que están sufriendo sus profesionales.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, volvió a negar este viernes que exista un "colapso sanitario" en la ciudad autónoma, pero sí reconoció una "crisis humanitaria" y una "tensión importante".

PUBLICIDAD

En su balance, Ingesa subraya que "hoy Ceuta y Melilla cuentan con más recursos que nunca y con un presupuesto que ha aumentado el 70 % desde 2018", con un aumento de la contratación en Ceuta en un 8 % desde 2018.

Según los datos proporcionados, de 2018 a 2026, el Hospital Universitario de Ceuta dispone de 16 facultativos más, de 135 a 151, mientras la plantilla de Atención Hospitalaria ha aumentado un 5,59 %; un 2,77 % en Atención Primaria y la totalidad de la plantilla en un 2,47%, con una bajada del 34 % de la actividad asistencial.

PUBLICIDAD

Ingesa quiere asimismo "dejar claro el reparto competencial en Ceuta" y recuerda que "las competencias de Salud Pública y vigilancia epidemiológica corresponden al Gobierno de la Ciudad Autónoma". EFE