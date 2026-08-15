Larcamón asegura que el regreso de Andrés Cuenca está "muy cerca"

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Gijón, 15 ago (EFE).- El entrenador del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, aseguró este sábado que el club se encuentra "muy cerca" de confirmar el regreso de Andrés Cuenca, aunque evitó darlo por hecho al recordar que en el fútbol "hasta que nada sea oficial" no se puede hablar en concreto de ningún fichaje.

El técnico platense compareció en la rueda de prensa previa al partido del lunes ante el Sabadell (El Molinón, 19:00 horas), donde también abordó la "búsqueda de un delantero", la segunda incorporación que el club pretende cerrar antes del cierre del mercado.

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Larcamón explicó que en esa negociación se barajaron "varios nombres", algunos descartados por "falta de jerarquía" y otros por "motivos económicos" en una contratación "determinante" en la temporada. El entrenador señaló que el objetivo para ambas incorporaciones pasa por lograr "un salto de calidad" respecto a la plantilla actual.

El técnico rojiblanco admitió además dudas sobre la disponibilidad de Gaspar, que arrastra una dolencia desde hace dos semanas y para el que resulta "complicado llegar a tiempo" a la primera convocatoria.

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"Muy posiblemente no llegue a iniciar", reconoció Larcamón acerca del extremo, si bien no descartó que el asturiano pueda entrar en la lista de convocados ante el Sabadell.

En su lugar, el preparador puso en valor "el nivel mostrado en la pretemporada" por varios canteranos, y remarcó que la falta de refuerzos en algunas demarcaciones abrió una oportunidad que varios jóvenes de Mareo supieron aprovechar.

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Sobre el rival, Larcamón definió al Sabadell como un equipo "construido durante años" con el mismo entrenador y con "una presión muy agresiva" que complica la salida de balón. El técnico avisó de que "no es un partido fácil" y pidió no subestimar a un conjunto que considera preparado "para la batalla de 100 minutos".

El entrenador del Sporting cerró su comparecencia con un mensaje ambicioso de cara al curso, al afirmar que el objetivo del ascenso "no hay dudas" de que se asume desde el momento en que se llega a Gijón, aunque insistió en la necesidad de afrontar la Segunda División "partido a partido" y aprovechar El Molinón para cimentar la confianza del equipo. EFE

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