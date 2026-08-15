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García Pimienta destaca que ante el Eldense "se tiene que ver un equipo con hambre"

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Almería, 15 ago (EFE).- El entrenador del Almería, Xavi García Pimienta, afirmó este sábado, sobre el partido que disputarán como local el próximo lunes ante el Eldense, de la primera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda), que son "tres puntos importantísimos" y que "se tiene que ver un equipo con ganas, con hambre".

"Me he encontrado en una plantilla con mucha predisposición, con muchísimas ganas", dijo el técnico barcelonés en su comparecencia de prensa previa al inicio oficial de la competición, y señaló que "con los que hay -jugadores inscritos- en estos momentos para el partido del lunes, a muerte".

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Sobre el mediapunta Sergio Arribas, jugador pretendido por varios clubes, relató que cuenta con él para el estreno y que es un "grandísimo jugador, ha hecho unos números increíbles y es normal que pueda tener pretendientes, pero está entrenando, ha hecho toda la pretemporada, ha jugado todos los partidos amistosos y lo ha hecho muy bien".

García Pimienta particularizó sobre la cita ante el Eldense y afirmó que la prioridad será que el Almería imponga sus virtudes.

"Si estamos a nuestra mejor versión, si nosotros hacemos las cosas bien, si somos sólidos, creo que estaremos muy cerca de poder conseguir la victoria, que es lo que queremos, que pase lo que nosotros queremos, tener el balón, ser competitivos, ser verticales siempre que sea posible y conceder muy poco atrás", argumentó. EFE

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jmt/agr/cmm

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