Fallece un montañero al sufrir una caída de 200 metros en Somiedo (Asturias)

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Oviedo, 15 ago (EFE).- Un hombre ha fallecido este sábado al caer por un desnivel de unos 200 metros mientras hacía una ruta entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, un espacio del concejo asturiano de Somiedo situado en el límite con León, ha informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Agentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de los trámites, han sido los primeros en localizar al accidentado en el lugar del accidente y en confirmar que las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 11:24 horas y movilizó al Grupo de Rescate del SEPA a bordo del helicóptero medicalizado junto a bomberos del parque de Proaza por tierra, mientras que el 112 de Castilla y León, que también había sido alertado, movilizó otro medio aéreo y personal de tierra.

Los equipos de emergencia permanecen en la zona a la espera de la autorización judicial y de las directrices del instituto armado para proceder a la evacuación del cadáver, en un operativo donde las malas condiciones meteorológicas impiden de momento la intervención de medios aéreos. EFE

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