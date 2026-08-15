Evacuado Bernués por el incendio de Riglos (Huesca), que sufre una meteorología compleja

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Aragón ha enviado este sábado un mensaje Es-Alert para la evacuación del municipio de Bernués como consecuencia del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 15.000 hectáreas, ya que las condiciones meteorológicas de la jornada han resultado "bastante más desfavorables" de lo que apuntaban las previsiones.

El Ejecutivo autonómico ha informado del desalojo de la localidad, lo que eleva a 19 los núcleos y a 1.045 los vecinos evacuados por el fuego.

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En el caso de Bernués, las 25 personas que había en el municipio se desplazarán a Jaca, ha precisado el Gobierno de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director de extinción del incendio, Francho Aso, ha explicado que una compleja meteorología está dificultando los trabajos.

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"Las previsiones meteorológicas que teníamos para hoy han sido bastante más desfavorables de lo que inicialmente se nos traslada desde la Aemet, lo cual nos está complicando bastante las tareas", ha expresado.

Al respecto, ha relatado que en el flanco derecho con la cabeza del fuego, la entrada de viento fuerte está condicionando las tareas y es la zona en la que están reorganizando las maniobras.

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"La situación meteorológica es muy compleja y tenemos que ir adaptando todas las maniobras que estamos haciendo a esas situaciones que son tan cambiantes", ha insistido.

Acerca de la posibilidad de tormentas, ha informado de que los modelos que manejan sí que las contemplan, aunque ha matizado que, ante la magnitud del incendio, el agua podría caer en zonas "que sean favorables o no" o que, directamente, no caigan sobre el incendio.

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Además, ha observado que la entrada de tormentas conlleva "una inestabilidad que a efectos de la extinción de incendio es algo muy negativo", ya que genera vientos erráticos con mucha inestabilidad que condicionan las maniobras del operativo.

Por otro lado, la técnico del servicio de Seguridad y Protección Civil 112 del Gobierno de Aragón Sara Pelegrín ha informado de que al mediodía ha partido un convoy en dirección a Villalangua y Salinas de Jaca para recoger enseres y alimentar animales.

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Está previsto que a las 15:00 horas salgan otros convoyes hacia Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste con el mismo objetivo y, desde la Escuela Militar de Montaña de Jaca, hacia Bailo, Larués y Arbués. EFE

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