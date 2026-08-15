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España toma el liderato provisional de conjuntos en los Mundiales de rítmica

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La selección española de gimnasia rítmica tomó este sábado el liderato provisional del concurso completo de conjuntos en los Mundiales de Fráncfort con una puntuación total de 57,450 puntos, a la espera de que concluya la competición de los conjuntos restantes.

El combinado nacional completó una actuación sin fallos en los dos ejercicios. En el pase mixto, al ritmo de mambo, el conjunto español exhibió una notable coordinación y precisión en la ejecución de los elementos de riesgo para alcanzar una valoración de 28,950 puntos.

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Posteriormente, en la rutina de cinco pelotas confirmó su regularidad y gran seguridad con un ejercicio limpio que las jueces calificaron con 28,500 puntos.

El equipo español se presenta en Fráncfort liderado por la capitana Inés Bergua (22 años) y Salma Solaun (21), ambas olímpicas en París, acompañadas por las jóvenes incorporaciones de este ciclo: Andrea Fernández (20), Marina Cortelles (19), Andrea Corral (18) y Lucía Muñoz (18).

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Un equipo que logró un triplete histórico de oros en los Europeos de 2025 y revalidó de nuevo en 2026. A esto se le suman dos bronces mundialistas en el concurso general y en la final de cinco cintas en la edición de Río del pasado año.

Con el trabajo ya completado sobre el tapiz, España permanece a la cabeza de la tabla a falta de que el resto de selecciones concluyan sus respectivas rotaciones.

La clasificación final de este sábado determinará tanto el podio del concurso completo como los tres primeros billetes olímpicos para Los Ángeles 2028, además de otorgar los ocho pases para las finales por aparatos de este domingo. EFE

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