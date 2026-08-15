El rey llama a Juanma Moreno para interesarse por el terremoto y el incendio de Niebla

Guardar

Madrid, 15 ago (EFE).- El rey ha llamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interesarse por la situación tras el terremoto de Granada y el incendio de Niebla (Huelva).

Fuentes de la Casa del Rey han informado de que durante la conversación, el monarca ha pedido a Moreno que traslade a los alcaldes de los municipios afectados un saludo, así como su preocupación por las consecuencias de ambos sucesos.

PUBLICIDAD

También que les transmita un mensaje de "ánimo" para todos los vecinos, según las mismas fuentes. EFE