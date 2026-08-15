El rey llama a Juanma Moreno para interesarse por el terremoto y el incendio de Niebla

Madrid, 15 ago (EFE).- El rey ha llamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interesarse por la situación tras el terremoto de Granada y el incendio de Niebla (Huelva).
Fuentes de la Casa del Rey han informado de que durante la conversación, el monarca ha pedido a Moreno que traslade a los alcaldes de los municipios afectados un saludo, así como su preocupación por las consecuencias de ambos sucesos.
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También que les transmita un mensaje de "ánimo" para todos los vecinos, según las mismas fuentes. EFE
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