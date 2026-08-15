El 'proyecto De la Barrera' se estrena ante un Albacete condicionado por las bajas

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Las Palmas de Gran Canaria/Albacete, 15 ago (EFE).- La UD Las Palmas iniciará este domingo su proyecto de ascenso a Primera División con un nuevo inquilino en el banquillo, el entrenador gallego Rubén de la Barrera, y un primer partido en el que recibirá a un Albacete que apuesta por la continuidad de Alberto González y que llegará a Gran Canaria con muchas bajas.

Tras no lograr su objetivo el pasado curso, el equipo grancanario ha llevado a cabo muchas modificaciones en su plantilla, aún en construcción, tras perder a futbolistas con mucho peso específico, como su pareja de centrales formada por Sergio Barcia y Mika Mármol.

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Con sus sustitutos, el ghanés Opoku y el italiano Bonfanti -el primero no ha llegado aún a Gran Canaria-, Álex Suárez y Herzog se postulan como titulares para iniciar el campeonato, así como el juvenil Rafa Cruz, a la espera del fichaje del extremo italiano Luigi Cherubini.

De la Barrera, quien entrenó al Albacete en 2021, tendrá las bajas de jugadores que arrastran problemas físicos desde la pasada campaña como Viti, Recoba, Sandro y Ale García, ausencias a las que se ha sumado el lateral izquierdo Enrique Clemente, lesionado en una rodilla durante la pretemporada.

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En la portería, con Dinko Horkas pendiente de un probable traspaso, podría apostar por José Antonio Caro como titular, mientras que en ataque formarán dos exjugadores del Albacete, Manu Fuster y Jefté Betancor, con Jesé Rodríguez inicialmente en el banquillo tras acusar molestias físicas durante la última semana.

Por su parte, las bajas por lesión condicionarán el debut del Albacete, tras una pretemporada en la que ha estado limitado por esta circunstancia.

Jugadores importantes como el centrocampista Agus, el delantero Higinio o el extremo Víctor Valverde han vuelto a entrenarse en el campo está semana, pero todavía les queda tiempo para incorporarse al equipo.

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A ellos se une el mediapunta Puertas, con una lesión de larga duración o el mediocentro Pacheco, que será baja por un golpe, así como el canterano Capi, que arrastra molestias en el pubis desde el final de la campaña anterior o Javi Villar, centrocampista que se incorporó a la rutina esta semana.

Sus bajas han provocado que hayan entrado en la convocatoria cuatro jugadores del filial: Fabio, Velilla, Tomás Inglés y Diego.

El técnico del conjunto albaceteño, Alberto González, explicaba este viernes en la rueda de prensa que se encuentra "tremendamente ilusionado" ante lo que se presentará está temporada.

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Para el preparador andaluz enfrentarse al cuadro canario en la primera jornada es un "reto bonito" por medirse a un equipo que cuenta con "una gran plantilla".

En cuanto a sus virtudes, destacó la "continuidad del proyecto", porque, según dijo, su equipo no puede "competir en presupuesto" con muchos otros, pero considera que "el mantener una idea y jugadores muchas veces iguala los equipos".

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- Alineaciones probables:

Las Palmas: Caro; Marvin Park, Álex Suárez, Herzog, Pezzolesi; Sergio Ruiz, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Rafa Cruz; y Jefté.

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Bernabéu, Ortuño, Lluís López, San Bartolomé, Álex Rubio y Obeng.

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo.

Estadio: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 20.30 horas (insular canaria). EFE

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