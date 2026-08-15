El PP reprocha a Sánchez que siga en La Mareta sin asumir el "mando único" en Ceuta

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Madrid, 15 ago (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha reprochado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permanezca "escondido" en La Mareta (Lanzarote) y no se desplace a Ceuta para asumir el "mando único" de la crisis.

En varios vídeos grabados y difundidos por el PP, De los Santos ha criticado que el jefe del Ejecutivo continúe de vacaciones "sin dar ninguna explicación" y "sin poner freno a esta crisis", 16 días después de que España fuera, según sus palabras, "invadida" por más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos.

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El dirigente popular ha censurado, además, que Sánchez esté "utilizando" a sus ministros para "tapar sus vergüenzas" y para evitar que los ciudadanos sean conscientes "de hasta qué punto es un irresponsable".

De los Santos ha reclamado también un centro de internamiento para los más de 11.000 ciudadanos que, según ha calculado, permanecen en Ceuta, además de una política fronteriza que esté "a la altura de las circunstancias".

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Por otra parte, ha afirmado que el PP sigue sin saber si el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí después de que este asegurara que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España.

Asimismo, ha criticado la ausencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, a pesar de la "crisis sanitaria con enfermedades graves" que, según sostiene, se está produciendo en Ceuta. También ha cuestionado la labor de la titular de Igualdad, Ana Redondo, después de que varias menores, ha dicho, hayan sido víctimas de agresiones sexuales.

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"Lo que están haciendo solo algunos es utilizar Ceuta como una pasarela para, sí, escuchar al presidente Vivas, pero no para poner ningún tipo de solución", ha concluido. EFE