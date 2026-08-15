El PP insta a Sánchez a abandonar su "escondite" en La Mareta para afrontar la crisis en Ceuta

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar "escondido" en La Mareta --la residencia oficial de descanso en Lanzarote-- sin dar explicaciones ni poner freno a la crisis migratoria en Ceuta.

"Es sábado 15 de agosto y ya ha pasado la semana del eclipse, han pasado 16 días desde que España fuera invadida por más de 80.000 ciudadanos de Marruecos y Pedro Sánchez sigue escondido en la Mareta sin dar ninguna explicación, sin poner freno a esta crisis y utilizando a sus ministros para tapar sus vergüenzas", ha criticado Jaime de los Santos en declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

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El vicesecretario del PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo que no viaje a Ceuta a asumir el mando único, algo que le ha reclamado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Por ello, ha pedido a Sánchez que abandone su "escondite" y se ponga al frente de "políticas de verdad".

"La frontera sur de la Unión Europea no puede seguir al albur de unas políticas irresponsables y eclipsadas por la política de quien se había autoerigido como el gran hombre de política internacional y que ha demostrado ser un peligro para España pero también para toda la Unión Europea", ha señalado Jaime de los Santos.

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Desde el PP han recordado que 22 países de la UE firmaron una carta "señalando la política migratoria de Pedro Sánchez como un peligro para toda la Unión Europea" y ha advertido de que ahora es Marruecos el que se suma a las críticas diciendo que los menores no se están devolviendo "por las trabas burocráticas del Gobierno de España" y que, en gran medida, esta invasión es por culpa de "las regularizaciones masivas que han convertido a España en un destino fácil para las mafias".

CRÍTICAS A MINISTROS "DESAPARECIDOS"

Por último, Jaime de los Santos ha enumerado las polémicas protagonizadas por unos "ministros desnortados" que no dan ninguna solución para Ceuta: "Robles que si el CNI avisó a Interior y Marlaska negándolo; Marlaska diciendo que cerca los 11.000 ciudadanos que siguen en Ceuta van a continuar en nuestro territorio mientras que el ministro Albares dice que no".

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Además, desde el PP han apuntado que siguen sin saber si el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí después de que éste asegurara que Ceuta y Melilla eran susceptibles de ser reivindicadas por el reino de Marruecos y después de que amenazara con acabar con los tratados de extradición

También ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, esté desaparecida "cuando lo que se está viviendo en Ceuta es también una crisis sanitaria con enfermedades de una gravedad absoluta". "Tampoco Redondo ha estado a la altura sabiendo como sabemos que varias menores han sido víctimas de agresiones sexuales", ha criticado.

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