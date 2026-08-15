El mejor tomate huevo de toro alcanza un precio récord de 20.000 euros en Coín (Málaga)

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Málaga, 15 ago (EFE).- El lote del mejor tomate de la variedad huevo de toro ha alcanzado el precio récord de 20.000 euros en la subasta celebrada este sábado en Coín (Málaga), donde cada año se eligen los mejores ejemplares de este producto de la comarca del Guadalhorce.

En esta ocasión, la puja ganadora ha sido la del empresario hostelero Pepe Cobos, de la bodega El Pimpi en Málaga, en una subasta que ha generado gran expectación y cuya recaudación íntegra se destinará a fines benéficos, han informado sus organizadores en un comunicado.

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La caja que ha alcanzado el precio récord en este concurso ha sido presentada por Daniel García Plaza, con huerta en Alhaurín el Grande, cuyos tomates han obtenido la máxima valoración por sus cualidades organolépticas, atendiendo a aspectos como el sabor, la textura y el aspecto de los frutos.

El jurado, integrado por profesionales vinculados a distintos ámbitos de la gastronomía y del sector agroalimentario, ha otorgado el segundo premio a Fuensanta González Santos y el tercero a Manuel Vázquez, en ambos casos con tomates cultivados en Coín.

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La actividad ha estado organizada por la Asociación Tomate Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, junto con el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, y cuenta con financiación de la Diputación de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga, y la Consejería de Agricultura y su marca Gusto del Sur. EFE