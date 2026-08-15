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El fuego de Niebla, en "evolución favorable" tras lograr frenar su avance por primera vez

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Huelva, 15 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), aún activo, ha experimentado una "evolución favorable" tras "lograr frenar su avance por primera vez en ocho días", ha confirmado este sábado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Sanz ha destacado que los operativos han conseguido "estrangular" el fuego, estabilizando sus frentes e impidiendo la progresión durante toda la noche.

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Actualmente, los trabajos del dispositivo se centran en "consolidar el perímetro de la zona afectada y asegurar las líneas de control mediante trabajos manuales, tendidos de agua y maquinaria pesada", ha apuntado.

Según el balance facilitado por el consejero, el sector noroeste -El Pozuelo, Marigenta y Berrocal- se encuentra "sin actividad y con escasos puntos calientes" y la zona norte -entre Berrocal y El Corchito- "ha permanecido tranquila durante las últimas horas, dedicándose las brigadas a enfriar el terreno y repasar las líneas de defensa".

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En cuanto al sector este, ha apuntado que es el que "concentra la mayor atención" por haber sido el área de mayor actividad, aunque la reactivación experimentada a última hora de ayer en el flanco sur ya ha sido sofocada por medios terrestres y aéreos.

A pesar del optimismo por la contención del fuego, el consejero ha instado a mantener la "máxima prudencia" de cara a la tarde, cuando la situación meteorológica se volverá a complicar, pues, aunque las temperaturas darán un leve respiro -rozando los 36 grados- y subirá la humedad relativa, "se esperarán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, con especial intensidad entre las 19:00 y las 20:00 horas".

Para mantener el control y atender posibles reproducciones en esa franja, se mantiene desplegado un operativo continuo de más de 1.000 efectivos las 24 horas del día, apoyados por 21 autobombas, 18 máquinas pesadas y 33 aeronaves, incluyendo medios "de escoba" dedicados exclusivamente a la vigilancia de puntos calientes.

En cuanto a la situación de la población, tras el regreso anoche de 114 vecinos de Zalamea la Real, El Pozuelo, El Membrillo Alto, Las Delgadas y Marigenta -que se suman a los 60 que regresaron el día anterior-, actualmente permanecen 52 personas en albergues provisionales (22 en Zalamea la Real y 30 en El Castillo de las Guardas).

El plan de emergencia evaluará a lo largo del día la posible vuelta a casa del resto de desalojados de municipios de Huelva y Sevilla, mientras se han ampliado los horarios de acceso puntual a fincas y viviendas en municipios como Berrocal, cuya estructura urbana ha quedado salvaguardada por los operativos. EFE

lra/avl/jlp

(Foto) (Vídeo)

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