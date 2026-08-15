El Elche completa la reconstrucción de su tridente de ataque con la llegada de Eze Ponce

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Elche (Alicante), 15 ago (EFE).- El Elche ha completado la renovación de su tridente de ataque para la temporada 2026-2027 con el regreso del argentino Ezequiel Ponce, que se une a los fichajes de Fer Niño y Abiel Osorio en una línea que, sobre el papel, pierde experiencia en Primera respecto a la pasada campaña.

El conjunto ilicitano ha sustituido a André da Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, tres delanteros con experiencia en la máxima categoría, por Fer Niño, que la pasada temporada jugó en Segunda con el Burgos, Abiel Osorio, argentino que afrontará su primera experiencia en el fútbol español, y Ponce, que ya conoce tanto el club como la competición.

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Sobre Mir, que fichó a comienzos de agosto por el Aris Salónica, pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que tuvo que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Grecia.

Los tres delanteros del pasado curso marcaron 25 de los 45 goles del Elche en Liga. André da Silva anotó diez, Mir ocho y Álvaro Rodríguez siete, por lo que más de la mitad de la producción ofensiva del equipo la capitalizó el tridente.

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El cambio supone una apuesta por una delantera con menos experiencia acumulada en Primera y, sobre el papel, con una capacidad goleadora menor que la del pasado curso.

Ponce es el único de los tres que ya ha jugado en Primera. El argentino militó durante una temporada y media en el Elche en la anterior etapa del club en la máxima categoría y terminó siendo traspasado al AEK de Atenas después del descenso.

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Tras su paso por el fútbol griego y por el Houston Dynamo, regresa ahora a un equipo en el que dejó un buen recuerdo, aunque sin alcanzar cifras goleadoras altas, ya que marcó cinco goles en temporada y media.

A los tres delanteros se suma como alternativa inesperada Umaru Konare, canterano que ha sido una de las notas positivas de la pretemporada.

El atacante de Monforte del Cid ha marcado cuatro goles durante la preparación y ha aprovechado sus oportunidades para entrar en los planes del primer equipo. EFE

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