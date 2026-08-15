El compositor Chris Kase observa falta de cultura aceptar "el timo" de la música con IA

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 15 ago (EFE).- El trompetista y compositor de jazz Chris Kase atribuye a "la falta de cultura" que haya personas que se dejen "engañar" por "el timo" que es la música hecha con inteligencia artificial (IA), tanto para los músicos como para el público.

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Así lo ha explicado en una entrevista con EFE dentro del XXII festival Munijazz, que se celebra este fin de semana en la localidad riojana de Munilla, donde en la noche del viernes ofreció un concierto dentro del proyecto conjunto KGG Trío, del que forma parte.

Kase, quien imparte clases de trompeta-jazz en el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, ha considerado que la música hecha con IA también es un "timo" para los músicos porque esta herramienta "se aprovecha" de sus creaciones, que están en "una especie de piscina" digital.

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Por otra parte, también ha subrayado la necesidad de dar mayor importancia a la formación musical en España, sobre todo "para los más jóvenes", como se hace en su país natal, Estados Unidos, donde fue premiado por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores.

En los colegios públicos de aquel país, ha precisado, existe mayor posibilidad de que los estudiantes practiquen música instrumental, lo que hecha falta en España, donde, para estudiar música de manera oficial se requiere comenzar con solfeo antes de poder practicar en el centro con un instrumento.

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"Esto es un error y no ayuda a fomentar la música a nivel cultural ni a formar a músicos", ha reflexionado este músico de jazz, quien ha reconocido que si él no hubiera empezado "con un instrumento en la mano el primer día de clase", quizá no se dedicaría a tocar música en la actualidad.

Sobre el panorama del jazz en España, ha opinado que "hay mucho talento" emergente, pero "no hay posibilidades suficientes para exponerlo" mediante conciertos.

"Cada vez hay menos lugares en los que podemos tocar en directo, lo que es una pena", ya que "hay talentos jóvenes en el jazz con un nivel musical altísimo".

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Este alto nivel en talentos jóvenes, ha proseguido, "se debe, en parte, a la posibilidad de cursar jazz en un conservatorio reconocido y conseguir un título, con lo que cada año salen grupos de músicos muy preparados", pero cuyas posibilidades de tocar en directo "son escasas".

Ha reconocido que esta situación no es exclusiva del jazz, sino que se extiende a la cultura, en general, ya que, en la actualidad, existe la posibilidad de acceder a "cultura infinita casi sin salir del sofá", a través de distintas plataformas digitales.

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Kase ha valorado la celebración del Munijazz, un certamen consolidado que organiza la Asociación de Amigos de Munilla, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de esta localidad.

Forman parte también del cartel de este festival otras propuestas musicales como Lamas Trío, Gonzalo Zapata Trío ‘Horma’ y Sweet Papi .EFE

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