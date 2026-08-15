Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El CD Tenerife anuncia a Enric Gallego, David Rodríguez y José León como capitanes

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 15 ago (EFE).- El Tenerife ha hecho oficial este sábado a sus tres capitanes que liderarán la plantilla en este curso 2027, la de su retorno a LaLiga Hypermotion: Enric Gallego, el canterano David Rodríguez y José León.

El ariete catalán afronta su sexta temporada como blanquiazul y, tras la retirada de Aitor Sanz, pasa a ser el primer capitán del combinado dirigido por Álvaro Cervera, por su veteranía y liderazgo tanto dentro como fuera del césped.

PUBLICIDAD

Gallego registra 191 partidos disputados en la entidad isleña, en los que ha marcado 55 goles y ha dado once asistencias entre Segunda División, Primera Federación y Copa del Rey, superando su mayor registro anotador la pasada temporada al sumar 19 tantos en la tercera categoría del fútbol español.

David Rodríguez, a pesar de su juventud, ya acumula 83 encuentros con el primer equipo tinerfeñista, además de los 58 en los que ha participado con el Tenerife B, con experiencia también en Segunda y en Primera Federación.

PUBLICIDAD

El defensor tinerfeño ya portó el brazalete la pasada campaña, en la que fue uno de los jugadores que más utilizó Cervera para lograr la gesta del ascenso a LaLiga Hypermotion, donde superó los 3.200 minutos de juego.

Por su parte, José León ha pasado a ser oficialmente el tercer capitán de un equipo al que lleva defendiendo, con esta, seis temporadas, durante las que ha jugado 157 partidos con el representativo blanquiazul entre Segunda División, Primera Federación y la Copa del Rey.

León ha sido otro de los referentes de este Tenerife desde su llegada a la isla en verano del 2021, desde el que ha sido titular en la gran mayoría de compromisos con el club. EFE

AM/jmor/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Se mantienen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas, mientras los efectivos aprovecharán el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

La periodista se prepara para presentar su propio programa semanal de actualidad en prime time tras abandonar laSexta

El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego