El CD Tenerife anuncia a Enric Gallego, David Rodríguez y José León como capitanes

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Santa Cruz de Tenerife, 15 ago (EFE).- El Tenerife ha hecho oficial este sábado a sus tres capitanes que liderarán la plantilla en este curso 2027, la de su retorno a LaLiga Hypermotion: Enric Gallego, el canterano David Rodríguez y José León.

El ariete catalán afronta su sexta temporada como blanquiazul y, tras la retirada de Aitor Sanz, pasa a ser el primer capitán del combinado dirigido por Álvaro Cervera, por su veteranía y liderazgo tanto dentro como fuera del césped.

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Gallego registra 191 partidos disputados en la entidad isleña, en los que ha marcado 55 goles y ha dado once asistencias entre Segunda División, Primera Federación y Copa del Rey, superando su mayor registro anotador la pasada temporada al sumar 19 tantos en la tercera categoría del fútbol español.

David Rodríguez, a pesar de su juventud, ya acumula 83 encuentros con el primer equipo tinerfeñista, además de los 58 en los que ha participado con el Tenerife B, con experiencia también en Segunda y en Primera Federación.

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El defensor tinerfeño ya portó el brazalete la pasada campaña, en la que fue uno de los jugadores que más utilizó Cervera para lograr la gesta del ascenso a LaLiga Hypermotion, donde superó los 3.200 minutos de juego.

Por su parte, José León ha pasado a ser oficialmente el tercer capitán de un equipo al que lleva defendiendo, con esta, seis temporadas, durante las que ha jugado 157 partidos con el representativo blanquiazul entre Segunda División, Primera Federación y la Copa del Rey.

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León ha sido otro de los referentes de este Tenerife desde su llegada a la isla en verano del 2021, desde el que ha sido titular en la gran mayoría de compromisos con el club. EFE

AM/jmor/jap